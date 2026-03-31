A rendőrség elmagyarázta, miért oké a fekete ruhás alakok jelenléte Orbán gyűlésein

„Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatást adjuk” – kezdte közleményét a rendőrség, miután az elmúlt napokban Orbán Viktor országjárásának állomásain többször feltűntek látszólag a Fidesz által odszervezett fekete ruhás alakok, akik sorfalat álltak az ellentüntetők elé.

A rendőrség először felmondta a gyülekezési jogról szóló törvény egy részletét, miszerint „mindenkinek joga van ahhoz, hogy […] békésen és fegyvertelenül másokkal közösen felvonulásokat és tüntetéseket (a továbbiakban együtt: gyűlés) szervezzen, és azokon részt vegyen”.

„Az előírásoknak megfelelően bejelentett és a gyülekezési hatóság által tudomásul vett gyűlés rendjét és lefolyását annak vezetője (szervezője) határozza meg, így – többek között – dönt a szó megadásáról és megvonásáról, a gyűlés berekesztéséről vagy befejezetté nyilvánításáról, illetve megteszi a rend biztosítása, illetve fenntartása érdekében szükségessé váló intézkedéseket” – írja közleményében a rendőrség, hozzátéve, hogy „a gyűlés vezetője a gyűlésről kizárhatja azt, aki a gyűlést súlyosan megzavarja”, vagy ha „a helyszínt nem hagyja el, a gyűlés helyszínéről a vezető eltávolíttatja”.

A fentiekből következik a rendőrség szerint, hogy az ilyen gyűléseken „a szervező akarata érvényesül, azaz neki van joga, hogy adott területen és időben a rendezvényét megtartsa, véleményét kinyilvánítsa, illetve az általa meghatározott személynek ezt lehetővé tegye”. És ha a szervező úgy ítéli meg, hogy „valamely magatartás a gyűlést súlyosan megzavarja”, akkor az adott személyt „a rendezvényről kizárhatja (távozásra szólíthatja fel, eltávolíttathatja vagy a belépését megtagadhatja”.

Kitértek arra is, hogy „a rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el”, és „a gyűléseken – vagy azok közvetlen közelében – csak akkor vannak rendőrök, ha előzetesen a közbiztonságot fenyegető megalapozott információk merülnek fel vagy rivalizáló, ún. versengő rendezvényeket kell biztosítani”.

