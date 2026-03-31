Az Egyesült Államok lengyel segítséget kérne a Közel-Keleten

Az Egyesült Államok a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt informálisan felvetette Lengyelországnak, hogy nyújtson katonai-technikai támogatást – írja a Radar nevű lengyel lap.

Ennek részeként a lap szerint az amerikaiak azt javasolták, hogy Varsó fontolja meg egy Patriot légvédelmi rendszer áthelyezését a térségbe, valamint a már leszállított elfogórakéták egy részének átadását.

A lengyel kormány hivatalos álláspontja szerint azonban nincs szó nyomásgyakorlásról, és a védelmi miniszter egyértelművé tette: a rendszerek továbbra is Lengyelország és a NATO keleti szárnyának védelmét szolgálják.

A Patriot rendszerek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a modern lég- és rakétavédelemben. Lengyelország jelenleg két hadrafogható üteggel rendelkezik, amelyek akár 100 kilométeres távolságban is képesek célokat elfogni.

A közel-keleti konfliktus jelentősen megnövelte a fejlett légvédelmi rendszerek iránti igényt. Az amerikai és szövetséges erők az első 16 napban körülbelül 1500 rakétát használtak fel, részben iráni drónok elleni védekezésre. Ez rámutatott arra, hogy a drága elfogórakétákat gyakran nem költséghatékony módon alkalmazzák, ami a készletek gyors kiürüléséhez vezet. A harcok során az iráni fél komoly károkat okozott az amerikai és szövetséges erőkben, többek között megsemmisített egy felderítő repülőgépet és légi utántöltő gépeket. Emiatt az Egyesült Államok további védelmi kapacitásokat próbál bevonni a térségbe, beleértve a szövetségesek eszközeit is.

A konfliktus következményei nemcsak katonai, hanem ipari szinten is jelentkeznek. A Lockheed Martin éves gyártási kapacitása jelenleg nem elegendő a felhasznált rakéták gyors pótlására: a jelenlegi tempó mellett több mint két évbe telne a kezdeti veszteségek kompenzálása. A kapacitás bővítése hosszabb távon várható, de ez akár hét évet is igénybe vehet.

A lap szerint emiatt fennáll a kockázata annak, hogy a Lengyelország által megrendelt fegyverrendszerek szállítása késni fog. Ez nemcsak a Patriot-rakétákat érintheti, hanem más rakétákat, csapásmérő fegyvereket és drónelhárító rendszereket is. A problémát súlyosbítja, hogy az amerikai Foreign Military Sales rendszer keretében kötött szerződések nem tartalmaznak késedelmi kötbért, így Lengyelország mozgástere korlátozott. Bár elvileg létezhetnek politikai szintű kompenzációk vagy átmeneti megoldások, ezek a jelenlegi geopolitikai helyzetben kevéssé valószínűek.