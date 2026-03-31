Az ukrán nagykövet nem fél Budapesten, interjújában az erőszakos kampányról, az orosz trükkökre immunis, szexi magyarokról és Magyar Péter potenciájáról is beszélt

Sándor Fegyir Fotó: Németh Dániel/444

A legkeményebb állás Európában címmel közölt nagyinterjút az amerikai The Atlantic Sándor Fegyir budapesti ukrán nagykövettel.

A beszélgetés bevezetőjében arról esik szó, hogy a kárpátaljai, félig magyar, félig ukrán származású Sándor munkája azért is annyira nehéz, mert Orbán Viktor a teljes kampányát Ukrajnára építette. Ezen belül azt próbálja elhitetni a szavazókkal, hogy Magyarország ukrán gyarmattá válhat, és Orbán az egyetlen, aki megakadályozhatja, hogy Zelenszkij háborúba vigye az országot az oroszok ellen. Illetve arról is, hogy Orbán legfőbb politikai ellenfelét össze próbálja ukránozni.

Bár az interjút készítő amerikai újságíró arra számít, hogy Sándor valamilyen álruhában fog megjelenni a randevú helyszíneként szolgáló külvárosi cukrászdában, a magyar viszonyokkal kapcsolatban eszerint minimálisan sem tájékozott riportert meglepi, hogy a nagydarab férfi nem takarja el az arcát, sőt hangosabban ordít mindenkinél, és viccelődni is van kedve. A nyitó kérdésre azt feleli: persze, hogy biztonságban érzi magát, hiszen őrmester a hadseregben.

A viccelődéssel utána sem áll le: amikor a riporter a cukrászdával szemben kiragasztott Zelenszkij-gyalázó fideszes poszterre mutat, Sándor azt mondja, hogy „Igen, ő az elnököm, nagyon népszerű, lehet, hogy a következő választáson Magyarország elnökének is megválasztják.” De a riporter naivitását látva azért megböki és tájékoztatja arról, hogy viccelt.

Amikor a diplomáciai feladatáról kérdezik, Sándor egyből rávágja: „Híd vagyok.” Utána három feladatát sorolja fel, amik ezt a szerepet illusztrálják: segít a testvérvárosi kapcsolatok megteremtésében, támogatja az ukrajnai magyar kisebbséget és segít a segítőkész magyar civilek támogatásának Ukrajnába juttatásában. Példaként az oroszok által elpusztított játszótereket újra felszerelő magyar önkénteseket említi. Sőt arról is beszél, hogy még a kormányzat sem egységesen gyűlölködő, a durva kampány ellenére sem: úgy becsüli, hogy a kormányzati kontaktjainak 70 százaléka ennek ellenére megmaradt.

Amikor az ukrán pénz- és aranyszállítmány elleni koncepciós akció kerül szóba, Sándor elmeséli, hogyan kötötték be a jogtalanul lefogott ukránok szemét és az egyikük hogyan kapott igazságszérumként funkcionáló lazító injekciót akarata ellenére, illetve azt, hogy az ügyet részben az ő közvetítésével sikerült megoldani. Amikor megkérdezik, mivel magyarázza a durva akciót, annyit felel: „A választásokkal. Minden héten új ötlettel jönnek. Klasszikus orosz ötletekkel.”

Az apai ágon magyar származású Sándor egyedi elmélete szerint a magyarok ugyanakkor kevésbé dőlnek be a piszkos orosz trükköknek, mint az ukránok vagy a szerbek vagy a szlovákok. Méghozzá a különleges, egyedi nyelvüknek és kultúrájuknak köszönhetően.