Csak a Belügyminisztériumhoz tartozó munkáltatójának adta meg azt az e-mailcímét, de megjött rá Orbán levele

  • Egyre több fórumon bombázza Orbán Viktor, illetve a kormány az embereket online a propagandával.
  • Régen a vakcinaregisztrációhoz megadott mail-címen keresztül kommunikált a kormány.
  • Most már jönnek a „tájékoztató” levelek az ügyfélkapura a NAV-tól, az Államkincstártól.
  • A Belügyminisztérium háttérintézményénél dolgozó olvasónk is megkapta Orbán Viktor levelét egy olyan e-mail-címre, amit csak egy helyen adott meg, az állami munkáltatójának.
  • Az Otthoni Energiatároló Programra jelentkezőnek is hálálkodik Orbán Viktor.

A „tisztelt nyugdíjas honfitársakat” már tavaly novemberben elkezdte nyomasztani a kormány. A munkát kiszervezték Fónagy János államtitkárnak, aki a gondosóra regisztrációs email címén tájékoztatta az érintetteket, hogy „Brüsszel és támogatói be akarnak szállni a háborúba. Mindezt a magyarok és az európai emberek pénzéből kívánják finanszírozni.”

Fónagy az arcképével díszített levélben ezek után áttért arra, hogy „egyes politikai erők” gyökeresen átalakítanák a magyar nyugdíjrendszert, és meg akarják adóztatni a nyugdíjakat. „Ez minden magyar nyugdíjasnak, így Önnek is minimum harmincezer forintos adót jelentene havonta.”

Ezt a két üzenetet aztán még kétszer megismételte egy olyan levélben, ahol csaknem minden mondat új bekezdésbe került. (A gondosórát egyébként eleve egy kormányzati kampányújsággal együtt küldik el.)

Idővel felismerhették, hogy nem minden nyugdíjasnak van gondosórája, így karácsony előtt pár nappal az ügyfélkapus tárhelyre kaptak levelet. Feladóként a Magyar Államkincstár volt megjelölve, a levelet viszont Fónagy János írta a nyugdíjasoknak, hogy mindenkit tájékoztasson, az ellenzék megadóztatná a nyugdíjakat.

Vagyis az államtitkár a kamu tiszás tervvel riogatott az egyik leghivatalosabb kommunikációs csatornán. A kormány ugyanerről nemzeti konzultációt indított, az államtitkár ezt reklámozta.

Ez is újdonság volt a korábbi tempóhoz képest, hiszen addig arra a mail-címre nyomták a propagandát/kormányzati tájékoztatást, amivel a koronavírus elleni oltásra regisztráltak az emberek. Arról a listáról le lehet iratkozni, az ügyfélkapuról nem.

Az adómentesség mellett csak elfér egy kis kampány, nem?

December 10-én újabb levelek érkeztek az Ügyfélkapura, aminek hivatalosan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt a feladója. Ekkor azok a háromgyerekes édesanyák kaptak levelet, akik igényelték az adómentességet. Csakhogy itt sem a NAV tájékoztatta őket, hanem Orbán Viktor miniszterelnök.

POLITIKA tájékoztatás levél orbán viktor belügyminisztérium kampány magyar államkincstár ügyfélkapu
