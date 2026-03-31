Donald Trumpról nevezik el a Palm Beach-i repteret

Ron DeSantis republikánus floridai kormányzó aláírta a Palm Beach-i Nemzetközi Repülőtér nevét módosító törvényjavaslatot, az új neve Donald J. Trump Nemzetközi Repülőtér lesz. Az átnevezést még a Szövetségi Légügyi Hivatalnak (FAA) is jóvá kell hagynia, a tervek szerint erre júliusban kerülhet sor. A mostani amerikai elnökről már neveztek el épületeket, intézményeket, kormányzati programokat, haditengerészeti csatahajókat és pénzérméket is.

Trump 2019-ben költözött Floridába, előtte egy luxuslakásban élt a New York-i Trump Towerben, de azóta főleg a floridai Mar-a-Lago üdülőhelyen lakik, és leggyakrabban a közeli Palm Beach-i repülőteret használja.

Donald J. Trump leszáll az Air Force One-ról a Palm Beach-i Nemzetközi Repülőtéren 2025. február 14-én. Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Brian Mast képviselő a múlt héten adott be törvényjavaslatot a repülőtér IATA-kódjának módosításáért, hogy az eddig használt PBI-t DJT-re cseréljék. A névváltoztatás előtt hivatalos kérelmet kell benyújtani az FAA-hez, aminek fel kell dolgoznia a változást a repülési térképeken és navigációs adatbázisokban, illetve ki kell cserélni a repülőtéri táblákat is.

Az amerikai pénzügyminisztérium a múlt héten bejelentette, hogy nyártól kezdve a dollár bankjegyeken Trump aláírása fog szerepelni: eddig sosem fordult elő, hogy a mindenkori pénzügyminiszteré mellett a hivatalban lévő elnök aláírása is rajta legyen a törvényes fizetőeszközön. (Guardian)