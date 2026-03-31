Egy szövetségi bíró leállíttatta Trump mániáját, az új bálterem építését a Fehér Házban

A Fehér Ház, mókussal a kép előterében.

Egy Ronald Reagan által kinevezett szövetségi bíró leállíttatta a Fehér Ház új báltermének építését, ami Donald Trump elnök szerelemprojektje. „Az Egyesült Államok elnöke a Fehér Ház gondnoka a jövendő elnöki családok érdekében. De nem tulajdonosa!” – írta ítéletében Richard Leon bíró.

A bírói érvelés szerint a bálterem - az egész Fehér Házzal együtt - köztulajdonként kongresszusi hatáskör. Az építkezés az ítélet értelmében akkor folytatódhat, ha arra a Kongresszus rábólint, esetleg a finanszírozásába is beszállva. Richard Leon szerint azzal nincs önmagában probléma, hogy Trump magántőkét vonna be a drága projekt finanszírozásába, de ezt is engedélyeztetnie kell a parlamenttel. A bíró az ítélet hatályba lépését 14 napra felfüggesztette, mert addig van lehetőség a fellebbezésre. De jelezte, hogy ha eközben folytatódna az építkezés, jogában áll elbontatni az időközben elkészült részeket.

