Gundalf: A hatóság egyáltalán nem keresett

„Gundalf jól van” – jelentette be Magyar Péter, aki videót közölt arról, hogy úton Békés megyébe felhívta telefonon Hrabóczki Dánielt, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban.

Hrabóczkival – aki Magyar Péter kérdésére elmondta, hogy mióta nyilvánosság elé állt, a hatóságok nem keresték meg – a 444-en nyilatkozott először a titkosszolgálati botrányban játszott szerepéről, a videóinterjú 16 óra alatt elérte az 1 millió megtekintést:

Magyar Péter – aki már a telefonhívás előtt is megvédte Hrabóczkit – feltehetően azért is kérdezte meg, hogy jól van-e a 19 éves tiszás informatikus, mert az előzőleg szintén a nyilvánosság előtt a szolgálatok munkájáról nyilatkozó leszerelt százados, Szabó Bence az ügyvédje szerint a szereplése után nem volt túl jó állapotban. Szabónak egyébként több száz millió forintot gyűjtöttek össze, azt mondta, a pénzt jótékony célra fogja felajánlani.

Orbán Viktor egyszerűen baleknak nevezte Szabó Bencét, Gundalfról pedig azt állította, bevallotta, hogy az ukránok beszervezték – de Gundalf nem mondott ilyet.

