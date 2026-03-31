Hadházy feljelentésére nyomozás indult a Mészáros Lőrincék által kétszeres áron épített vasútvonal ügyében

„Nemcsak kartellezésért, de a kétszeres túlárazás miatt is nyomozás indult a Gázosék által kétszeres áron épített vasútvonal ügyében” – írja Facebook-posztjában Hadházy Ákos, aki „Gázosék” alatt Mészáros Lőrincéket érti.

Ahogy a független képviselő írja, az ügy egy „családi dráma”, miután a munkáért Mészáros exveje is jelentkezett. „Pont féláron vállalta volna a munkát, mint a korábbi apósa. De mivel ő kiesett a pikszisből, az exapós ráküldte a Gazdasági Versenyhivatalt, az meg is büntette őt egymilliárdra, kartellezésért. Ezt az exvej amúgy valóban elkövette, de csak azért hozott magával egy kamu céget ajánlattevőnek, hogy a közbeszerzésen ne zárhassák ki azért, mert »TÚL OLCSÓN« dolgozott volna” – írja Hadházy, akinek információi szerint a Versenyhivatal vizsgálata közben olyan maileket találtak, amelyekben Mészáros Lőrinc „igyekszik a volt vejét rávenni, hogy takarodjon az útból”.

Hadházy azt írja, „ezt csak egy nyomozás tudja kideríteni, azonban az tény, hogy végül Lőrinc 20 MILLIÁRDDAL DRÁGÁBBAN végezte el a munkát (tehát kb ennyit keresett csalárd módon)”.

Emiatt Hadházy feljelentést tett, a nyomozás pedig el is indult, erről bejegyzéséhez csatolt képeket is. A dokumentumok szerint a független képviselő feljelentésére indult nyomozást egyesítik a GVH feljelentésével.

„Az más kérdés, hogy természetesen valódi nyomozás csak kormányváltás esetén lesz. De akkor önmagában ez az ügy elég lehet ahhoz, hogy Lőrinc a jövő szilvesztert ne Bora Bora-n, hanem hűvös helyen töltse” – tette hozzá Hadházy.