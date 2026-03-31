Kihirdették a rákosrendezői pályázat győztesét, 10 ezer lakás és a 25 hektárnyi zöldfelület épülhet a területen

„Itt épül Budapest jövője – megvan a rákosrendezői győztes mesterterv. A francia, holland, német, szlovák és magyar építészirodák együttműködésében megszületett nyertes mesterterv adja meg a városrész végleges szerkezetét, beépítését, építészeti karakterét, zöldhálózatát és közműhálózatát, valamint mindezek ütemezését” – posztolta a Facebookra Karácsony Gergely főpolgármester, aki szerint a rendszerváltás óta nem volt Budapesten hasonló léptékű és szemléletű projekt.

Azt is írta, sok mindent kellett megvédenie Budapestnek az elmúlt években: az autonómiáját a jogfosztástól, a szabadságot az önkénytől, a sokszínűségét a szűklátókörűségtől, de meg kellett védeni a legértékesebb fejlesztési területeket is a kiárusítástól.

„A Rákosrendező projekt nem más, mint profithajhászás helyett partnerség és szakmaiság, kevesek biznisze helyett a közérdek képviselete egy átlátható és szabályozott folyamatban”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a fejlesztés jó válasz a lakhatási válságra és a klímaváltozásra. A lakhatás kapcsán a cél az, hogy élhető, vonzó körülményeket teremtsenek minden korosztálynak, de különösen a családosoknak. „Hogy minden alapellátási intézmény – óvoda, iskola, idősotthon – helyben legyen, a lakások megfizethetők legyenek, és legalább húsz százalékuk biztosítson támogatott lakhatást. Rákosrendező lehet a »15 perces város« urbanisztikai innovációjának terepe. A Rákosrendezőn 30 év alatt spontán kialakult zöldfelület Észak-Pest tüdeje, ezt megőrizzük”. A cél szerinte egy 15 hektáros városi park, plusz további 10 hektáron kisebb zöldterületek létrehozása.

A magyar kormány tavaly januárban még a dubaji Eagle Hills Grouppal írt alá adásvételi szerződést a 100 hektáros területről, ahol a tervek szerint a beruházók egy mini-Dubajt, vagyis luxuslakásokat és irodaházakat terveztek a területre, a kormány pedig egy korábbi rendelettervezete alapján ehhez jókora közlekedés-fejlesztést tett volna hozzá. Azonban kiderült, hogy Rákosrendező területének egy részére a Budapesti Közműveken keresztül a fővárosnak is elővásárlási joga van, amit hosszas jogi vita után érvényesítettek is.

Az infrastruktúra-fejlesztési megállapodást a főváros és a kormány szeptemberben írta alá, a nemzetközi tervpályázat pedig februárban zárult le. Összesen 14 magyarországi és nemzetközi iroda pályázott, ezeket egy szakmai zsűri bírálta el, amiben építészek, prágai és bécsi szakemberek mellett Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is szerepelt.

Vitézy a Facebookon azt írta, a győztes csapat különböző szakágakat integrál: urbanisztika, építészet, tájépítészet és az új, élettel teli városközpontok fejlesztése egyszerre jelenik meg a munkájukban.

„A terv lényege az, hogy a Rákosrendező vasútállomás köré sűrű városközpontot álmodik, ahol kevés az autó, de megjelennek kereskedelmi, vendéglátási, városközponti funkciók, új közterek, sétálóutcák, közfunkciók. Ezzel végre elérjük azt, ami számos kerületrészből annyira hiányzik: Budapest nem csak egy új lakónegyeddel, de egy új városrész-központtal is gazdagszik. Ezt aztán az állomástól távolodva egy szelídebb, kevésbé sűrű, zöldebb lakónegyed váltja, amely aztán a vasút mindkét oldalán egy összesen 15 hektáros zöld parkba torkollik”

– írta, ahogy azt is, hogy a nyertes pályamű egyik legnagyobb erőssége, hogy nem pusztán beépítési javaslatot ad, hanem működő városi rendszert gondol végig. A legtöbb épületet és funkciót a Rákosrendező csomópontba tették, ahol a Kisföldalatti, számos villamosvonal és a vasút is találkozik majd. „Ez pontosan a tömegközlekedés-orientált városfejlesztés, melyre oly régóta vár Budapest, mely a szöges ellentéte annak, amit a Kormány számos kiemelt beruházásnál csinál. És ami lehetővé teszi, hogy Budapest első, nem autóközpontú 21. századi új városrésze jöjjön létre.”

A következő lépés a szerződés letárgyalása lesz, aminek során a részletes tervezési feladatokat és kereteket rögzítik. Ennek lezárását követően indulhat el a győztes terv alapján, a többi díjazott terv számos ötletét integrálva a részletes, már konkrét közműveket, közterületi részleteket tartalmazó alapos mesterterv kidolgozása még az idei év második felében. Azzal zárta, hogy ha tartani tudják az ütemezést, akkor az évtized végén, 2029 körül már a kivitelezés első látványos jelei is megjelenhetnek a területen.