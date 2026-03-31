Kósa Lajost a bedőlt Bászna Gabona tulajdonosának Ferrarijában fotózták

belföld

Az Átlátszó birtokába került fotók szerint a bedőlt Bászna Gabona Zrt. tulajdonosának, Szilágyi Gábornak Ferrarijában fotózkodott, és együtt is vitorlázott szilágyival Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő, a kormánypárt alelnöke.

Kósa Lajos 2025. május 19-én a parlamentben.
Fotó: Németh Dániel/444

Arról, hogy Kósa Lajos rokonsága bukkan fel a megrogyott agrárcég mögött, még januárban írtunk, nem sokkal később az is kiderült, hogy a bedőlt Bászna Gabona több mint 10 milliárddal tartozik, főleg termelőknek. A károsultaknak eddig hatmilliárd forint kártalanítást fizetett ki az állam.

Az Átlátszó azt írja, hogy miközben cége tízmilliárd forintos tartozást halmozott fel, Szilágyi Gábor egy budapesti parkolóház mélygarázsában Ferrarikat gyűjtött. A lap úgy tudja, volt köztük egy olyan, amiből összesen öt van a világon, egy Ferrari 296 GTB Hungaroring Edition, és egy olyan is, amelyik önmagában 400-600 millió forintot érhet: egy Ferrari 812 Competizione. Ezen kívül volt egy Ferrari F8 Spider és egy Ferrari Testarossa is a kollekcióban.

Ezek egyikében, a Ferrari F8 Spiderben ült Kósa Lajos is az Átlátszó birtokába került fotók szerint.

Az autók december végén-január elején eltűntek a budapesti mélygarázsból, a kocsikat eladták. Ez akkor történhetett, amikor már a sajtóban is megjelent a Bászna Gabona csődhelyzete, vagyis Szilágyi még azelőtt eladhatta luxusautóit, hogy azokat lefoglalhatták volna a cég tartozásainak fejében.

Szilágyi becsődölt cége sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz: kezdetben tulajdonos volt benne Kósa Karolina Éva, a fideszes politikus testvére, de egy időben egy cégen keresztül tulajdonos volt benne Kósa édesanyja is (aki korábban egy sertéstelep tulajdonosaként, valamint a „csengeri örökösnő”, Marika állítólagos megajándékozottjaként is szerepelt a hírekben). A társaság jogi ügyeit pedig annak a Fiák Istvánnak az ügyvédi társulása intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott.

Nem véletlen, hogy Kósa nemcsak az egyik Ferrarijába ült be, de együtt is hajóztak. Az Átlátszó által bemutatott fotók szerint a vitorlások, ami előtt közös fotó készült róluk, a Croatia Yachtinghoz tartoznak, a Hanse 588 Mivasa most is bérelhető hetente 3704 euróért, vagyis kb. 1,5 millió forintért. Érdekesség, hogy ugyanilyen típusú, Hanse 588-as vitorláson fotózták le 2025 nyarán Orbánt Viktort is Horvátországban.

A lap kereste Kósát és a Fidesz sajtóosztályát is arról, hogy megtudják, a képviselő és Szilágyi Gábor mennyire vannak jó viszonyban, milyen gyakran szoktak találkozni, vettek-e részt közös hajóúton, vagy hogy Kósa Lajos ült-e valaha Szilágyi valamelyik Ferrarijában, de válasz sehonnan sem érkezett.

