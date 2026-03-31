Ma is mélyrepülésben a tőzsdén egy-egy Mészáros Lőrinc- és Tiborcz-cég

Péntek óta figyelhető meg a Budapesti Értéktőzsdén, hogy a NER-hez kötődő cégek egyike-másika komoly árfolyamesést szenved el. Aznap a Mészáros Lőrinchez kötődő Opus árfolyama több mint 12 százalékot esett, a Jászai Gellért-féle 4iG záróára pedig csaknem 10 százalékkal volt alacsonyabb, mint előző napon. Hétfőn a Tiborcz Istvánhoz kötődő Gránit Bank tőzsdei árfolyama zuhant zárásra 7,6 százalékot, de tovább csökkent a 4iG-árfolyam is.

A sorba ma két újabb NER-cég szállt be, mint az a márciusi tőzsdei árfolyamokat bemutató grafikonon is látszik.

A BÉT kedd délelőtti toplistái szerint

a legnagyobb vesztes kedd délelőtt a 9 százalékot meghaladó mínuszban lévő CigPannónia Nyrt., ami az 58 százalékos tulajdonos Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-n keresztül kötődik Mészáros Lőrinchez;

a második legnagyobb vesztes a Waberer's, amelyben több csatornán keresztül, illetve csekély részben közvetlenül is Tiborcz István a többségi tulajdonos.

De a cikk írásakor a negyedik-ötödik legnagyobb vesztes a Schmidt Máriához kötődő BIF Nyrt., ami 2,6 százalékos mínuszban van (igaz, elenyésző forgalomban).

Mindeközben viszont az elmúlt napok nagy NER-es vesztesei közül kettő jelentős forgalomban komoly erősödést mutat. A 4iG több mint 16 százalékos erősödéssel a múlt szerdai árfolyamára drágult vissza, igaz, ebben egy jelentős értéknövelő bejelentésnek, a Hirtenberger Defence Systems Kft. 49 százalékos üzletrésze értékesítésére irányuló adásvételi szerződés megkötéséről szóló tájékoztatásnak is szerepe volt. A másik jelentősen és nagy forgalomban dráguló részvény az Opus, ami 6 százalékos pluszban van, ezzel szintén a múlt hét közepi árfolyamára erősödött vissza.