Magyar Péter: Mindenki gondolja át, hogy érdemes-e Rogán vagy Kubatov helyett börtönbe menni!

választás
Magyar Péter az országjárása békési állomásán 2026. március 31-én 18:15-kor.
Fotó: Magyar Péter Hivatalos/Youtube

Magyar Péter az országjárása békési állomásán többek között a választási csalásokról is beszélt, felidézve A szavazat ára című dokumentumfilmet, ami szerint készpénzben 10-20 ezer forintért szoktak megvenni egy szavazatot. A film szerint főleg reggel szállítják le szervezetten a lefizetetteket, és akit nem tudnak, azt megfenyegetik: a Fidesz állítólag 500 ezer voksot remél a rendszertől, a polgármesterek a kulcsfigurák.

A Tisza Párt elnöke azt mondta, súlyos bűncselekmény csalni a választáson, és lehet, hogy 2018-ban meg 2022-ben nem volt következménye ezeknek az eseteknek, de most lesz, „a rendszerváltás után mindenki a magyar igazságszolgáltatás előtt fog felelni, akár azért, mert láncszavazást szervezett, akár azért, mert arra kényszerített valakit, hogy lefotózza a szavazólapját, akár azért, mert lefizetett valakit, akár azért, mert megfenyegetett valakit közmunka elvételével, tűzifa elvételével, önkormányzati munka elvételével, hatósági zaklatással vagy éppen a családjával”. Magyar azt mondta: „Ott leszünk mindenhol, minden szavazókörben, mindent rögzítünk, és mindenki felelősségre lesz vonva.”

Magyar Péter azt mondta, „az is bűncselekményt követ el, aki elfogadja a pénzt”. Úgy fogalmazott:

„Azt kérem mindenkitől, hogy gondolja át, hogy érdemes-e Orbán Viktorért, Dankó Béláért vagy Rogán Antalért börtönbe menni, vagy mondjuk Rogán Antal helyett – szerintem nem – vagy Kubatov Gábor helyett.”

Forrás
választás 2026 választás választási csalás a szavazat ára magyar péter országjárás Tisza Párt békés választás 2026
Kolozsi Ádám
belföld