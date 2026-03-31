Merz szerint három éven belül hazamennek a Németországban tartózkodó szíriai menekültek

A szíriai polgárháború idején közel egymillió szíriai kért menedékjogot Németországban. Friedrich Merz német kancellár most kijelentette, hogy ő és Ahmed al-Sharaa szíriai elnök abban reménykednek, hogy a Németországban tartózkodó szíriaiak 80 százaléka a következő három évben hazatér.

A szíriai elnökkel Berlinben találkoztak, Merz a találkozó után közölte, hogy a szíriai helyzet „alapvetően megváltozott”, és „ezért újra kell értékelni a menedékjogok iránti igényt”. Arról már nem osztott meg részleteket sem ő, sem Ahmed al-Sharaa, hogy a menekültek Szíriába való visszatérése hogyan valósul majd meg.

Ahogy a BBC is írja, Merz kormánya szigorúbb álláspontot képvisel a menekültekkel kapcsolatban, miután hirtelen megnőtt a bevándorlásellenes AfD támogatottsága.

A német kancellár közölte, hogy kezdetben azok visszatérését tartják majd prioritásnak, akiknek már nincs érvényes tartózkodási joguk. Szerinte a legtöbb szír haza szeretne térni, hogy a következő években részt vehessenek Szíria újjáépítésében. Hozzátette azt is, hogy Németországnak persze az is érdeke, hogy a szíriai orvosok és ápolók maradni tudjanak, ha akarnak. Sharaa mindezek után elmondta, hogy Szíria soha nem fogja elfelejteni, hogy Németország megnyitotta kapuit a menekültek előtt.

Franziska Brantner, a német ellenzéki Zöld Párt képviselője szerint sokak számára szóba se jöhet a Szíriába való visszatérés, miután ott egyelőre hiányzik az infrastruktúra, és bizonytalan a biztonsági helyzet. Úgy látja, hogy sok szíriai már otthonra lelt Németországban, a rendszer szempontjából fontos munkaköröket töltenek be, és gyerekeik is iskolába járnak.

Sharaa berlini látogatását több tüntetés kísérte. A Németországi Kurdisztáni Közösség, ami Sharaát emberi jogi jogsértésekkel és háborús bűnökkel vádolja, felszólította Merzet, hogy követeljen kötelező érvényű kötelezettségvállalásokat a szíriai kisebbségek védelmére vonatkozóan.