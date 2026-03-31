Rendkívüli tájékoztatást adott ki az Opus, átrendezi a cégben a sorokat Mészáros Lőrinc

Rendkívüli tájékoztatást tett közzé a tőzsde honlapján a több formában – leányvállalatokon, közvetlenül és magántőkealapon keresztül – Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global Nyrt. kedden. A NER-es tőzsdei cég az alábbiakat jelentette be:

szerdán az Opus Global Nyrt.-ből az annak konszolidált leányvállalataként nyilvántartott – vagyis rendszeres és rendkívüli tájékoztatás megtételére nem köteles – Mészáros és Mészáros Zrt.-ből „kiválás útján történő szétválás eredményeként” létrejön az Opus-M Tanácsadó Kft. nevű új Opus-leányvállalat. A közzétételben nincs benne, de a cégnyilvántartásból kiderül, hogy ennek ügyvezetője egy kipróbált Mészáros-bizalmas, Németh Krisztián lesz;

az Opus-M Kft. tulajdonosa 100 százalékban az Opus Global Nyrt., amely marad a Mészáros és Mészáros Zrt. 51 százalékos tulajdonosa;

a közlemény szerint az Opus-M tulajdonába 4 338 063 darab Opus Global-részvény kerül.

Fontosnak tűnik a bejelentésből, hogy az Opus-M tulajdonába kerül „legfőbb vagyonelemeként a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. alapkezelő Status Property Magántőke alapjának 1848 db befektetési jegye”. A Status Capital a Mészáros Lőrinchez kötődő magántőkealapok egyike.

A közlemény arra is kitér, hogy az Opus Global menedzsmentje „előrehaladott tárgyalásokat folytat a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-vel a Status Property Magántőkealap szétválása ügyében”. Az OPUS Global célja az, hogy az OPUS-M „rendelkezzen azon jogutód alap által kibocsátott befektetési jegyek többségével, amely alap tulajdonolni fogja a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. által kibocsátott részvények 49 százalékát”. Mészárosék úgy tervezik, hogy a magántőkealap jegybanki engedélyhez kötött szétválási folyamata 2026 harmadik negyedévére le is zárulhat.

Az Opus Global egyébként az elmúlt napokban jelentős árfolyamesést szenvedett el, a NER-hez szorosan kötődő tőzsdei cégek (4iG, BIF, MBH, Gránit Bank) többségéhez hasonlóan. Március eleje óta csaknem húsz százalékot esett az árfolyama, igaz, a mai kereskedésben jelentős, a cikk megírásakor nagyjából 6,5 százalékos erősödés látszik.