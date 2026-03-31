Szijjártó Péter: Óriásbotrány

Szijjártó Péter 3 perces videóban reagált a VSquare, a FRONTSTORY, a Delfi Estonia, az Insider és a Ján Kuciak Oknyomozó Központ közös oknyomozására, ami a magyar és az orosz külügyminiszter közötti telefonbeszélgetések leiratait is tartalmazta.

„Ez a valaha volt leggátlástalanabb külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba” – közölte Szijjártó. Szerinte ez egy „óriásbotrány”, a magyar választásba való külföldi beavatkozás Ukrajna érdekében. Azt mondta, a telefonban amúgy is csak azt mondta, amit nyilvánosan is el szokott mondani.

Ez egyébként így nem teljesen igaz, egy beszélgetés során Szijjártó ugyanis még azt is felajánlotta, hogy eltávolít bizonyos orosz bankokat a szankciós listáról, és megkérte az orosz felet, hogy adjanak érveket ehhez: