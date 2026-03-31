Tordai Bence is visszalép

„Visszalépek. 72 óra múlva” – jelentette be Facebook-posztjában az ex-párbeszédes Tordai Bence, aki most független jelöltként indult Budán, ahol plakátjain rémisztő mennyiségű szöveggel próbálta meggyőzni a választókat, hogy miért jobb a tiszás Koncz Áronnál.

Hogy miért lép vissza a képviselőjelöltségtől a 2026-os országgyűlési választáson, és miért csak 72 óra múlva, arra a nagyon hosszú bejegyzésének csak a vége felé adott részletesebb magyarázatot.

Azt írja, hogy „a legfrissebb Republikon-Závecz kutatás szerint a kérdésben véleményt nyilvánító budai szavazók 62,3%-a szerint »a választókerület jelenlegi képviselője, Tordai Bence jó munkát végzett«, és 40,2%-uk szerint folytatnia kellene országgyűlési képviselőként”, illetve hogy „a budaiak 39%-a tartja alkalmasnak Tordai Bencét a választókerület képviseletére, Koncz Áront 32%, míg Fülöp Attilát 28%”.

De közvetlenül ezután Tordai azzal folytatja, hogy „a szavazati szándékok szintjén már nem ez a sorrend jelenik meg. Ez az, amit egy friss elemzés – éppen velem példálózva – teljesítmény-paradoxonnak nevez, és demokratikus deficitként értékel”. Tordai szerint ha csak dél órát tudna személyesen beszélni mind a 40-40 ezer budai ellenzékivel, akkor a végén nagy többséggel győzne, de ez nyilván képtelenség, így:

„Innentől kezdve a mostani választáson való indulásról le kell tennem.”

Ezután a tiszás Koncz Áronról ír, miszerint „az elmúlt hetekben került napvilágra, hogy Koncz korábban az MSZP-oligarcha Puch László üzleti-politikai körének volt tevékeny részese, amely állami és önkormányzati ingatlanügyletekből szerzett milliárdos hasznokat, súlyos visszaélések árnyékában”, illetve hogy „2010 után Koncz Áron gond nélkül illeszkedett a NER világához is: előbb a hírhedt fideszes ex-hírszerző, Földi László tűnt fel Koncz céges érdekeltségénél, majd egy kevésbé ismert fideszes oligarchával, Bényi Szabolccsal volt kétszemélyes közös vállalkozása Koncz Áronnak, egész 2022-ig”.

Tordai szerint Koncz „nem olyan erkölcsi és politikai minőséget képvisel, ami méltó lenne Budához, vagy méltó lenne egy magára valamit is adó politikai közösséghez – márpedig én a Tiszát ilyennek tartom”. Emiatt Tordai ahogy fogalmaz: kinyit „még egy lehetőség-ablakot”.

„72 óra, azaz 3 nap. Ennyi idő fog eltelni a visszalépésem bejelentése és a hivatalos visszalépési dokumentumok leadása között. Három nap lesz arra, hogy az érintettek átgondolják, ők méltónak találják-e Koncz Áront a rendszerváltó eszme és a budai szavazók képviseletére. (...) 72 óra múlva, péntek délben tehát ellenőrzöm, hogy megtörtént-e Koncz Áron visszalépése, és amennyiben nem, akkor minden további értesítés nélkül benyújtom a visszalépési nyilatkozatot. Ha pedig csoda történik, és sikerül visszahívniuk a jelöltet, akkor nyilvánosan is megemelem a kalapom a Tisza közösségének morális integritása és politikai immunrendszerének kiváló működése előtt, aztán folytatom a kampányt.”

Irdatlan hosszú bejegyzését azzal zárja, hogy a választásig hátralévő napokban továbbra is a Fidesz vereségéért fog dolgozni: „Be vannak még tárazva anyagok a hatvanpusztai per fejleményeivel, a putyini Paks 2 leállításával és az Orbán-család budai kártéteményeivel, de más ügyekkel kapcsolatban is.”