Tusk: Magyarország az EU tagja, és az is marad, de Orbán és Szijjártó már régen elhagyták Európát

Donald Tusk lengyel kormányfő röviden kommentálta Szijjártó Péter és Szergej Lavrov nyilvánosságra hozott telefonbeszélgetéseit:
„Magyarország az Európai Unió tagja, és az is marad. Orbán Viktor és külügyminisztere azonban már régen elhagyták Európát.”
Szijjártó Péter azt mondta, óriásbotrány, hogy lehallgatták a beszélgetéseit az orosz külügyminiszterrel, bár állítása szerint semmi olyan nem hangzott el, amit nyilvánosan ne vállalt volna. Pedig az mindenképp újdonság, hogy Szijjártó maga ajánlotta fel, hogy segít eltávolítani bizonyos orosz bankokat a szankciós listáról, megkérve az orosz felet, hogy adjanak érveket ehhez.
Egy nemzetközi oknyomozó cikkben kiszivárgott beszélgetések szerint a magyar külügyminiszter fontos uniós információkat osztott meg Moszkvával, és a Kreml érdekeit képviselve a szankciók enyhítésén dolgozott. Egyszer azt is kérte az oroszoktól, hogy segítsenek neki megérvelni Brüsszelben, miért magyar érdek levenni orosz oligarchákat az EU-s szankciós listáról.
A külügyminiszter 3 perces videóban reagált arra, hogy nyilvánosságra hozták a telefonbeszélgetéseit Szergej Lavrovval.
A külügyminiszter korábban kikérte magának a vádat, hogy a magyar kormány az orosz külpolitikai érdekek mentén dolgozik. Most meg kiderült, hogy segítséget kellett kérnie az oroszoktól, hogy milyen érvekkel harcoljon a bankjaikért.