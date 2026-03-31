Zsinórban harmadszor sem lesz ott a világbajnokságon Olaszország

2018 és 2022 után idén is lemarad a labdarúgó világbajnokságról az olasz válogatott. A csoportjában Norvégia mögött a második helyen végzett Olaszország a pótselejtező első körében még legyőzte Észak-Írországot, kedden este Bosznia-Hercegovina volt az ellenfele, idegenben. A 15. percben egy óriási kapushiba után megszerezték a vezetést Kean révén, de a 41. percben kiállították Bastonit. Innentől nagy fölényben játszott a hazai csapat, a 79. percben pedig ki is egyenlítettek Tabakovic révén. Maradt a bosnyák fölény, de több gól a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem esett. A 11-eseknél az olaszok a kapusukban, Donnarummában bízhattak, hiába, ráadásul Esposito és Cristante is hibázott, a bosnyákoktól mindenki berúgta. A négyszeres világbajnok pedig újra lemaradt a vébéről. Ez a mostani hármas sorozat előtt csak 1958-ban fordult elő velük.

11-esek döntöttek a Csehország-Dánia meccsen is. A csehek szerezték meg a vezetést a 3. percben Sulc révén, Andersen egyenlített a 72. percben. A hosszabbításban volt még egy gólváltás, aztán a hazai csehek behúzták a 11-espárbajt.



A svédek az ukránok elleni sikert követően otthon játszhattak a lengyelekkel. A hazaiak kétszer vezettek, de a lengyelek egyenlíteni tudtak, s a második visszakapaszkodásuk után diktálták is a tempót a második félidő közepén. A hajrára azonban mozgósította maradék energiáját a svéd csapat, és a 88. percben egy jobb oldali támadásnál három kapura lövés is volt, a második után a kapufáról jött ki a labda, amelyre Gyökeres csapott le és közelről a léc alá bombázott. A maradék időben kontrollálta a játékot a svéd együttes, majd a végső sípszó után hatalmas hazai ünneplés kezdődött a pályán és a lelátón is. A svédek úgy jutottak ki a nyári világtornára, hogy a vb-selejtezős csoportjukban nem nyertek mérkőzést.

A törökök Koszovóban érvényesítették a papírformát, egy gólt szerezve harcolták ki a vb-részvételt.

Így a pótselejtezőkből Bosznia-Hercegovina, csehország, Svédország és Törökország jutott ki a világbajnokságra.