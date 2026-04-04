A fideszes polgármester a fideszes Tuzsont támogatja, de csak szigorúan magánemberként

POLITIKA

Az Antall József vezette kormány idején országos felháborodás lett abból, hogy Horthy Miklós kenderesi újratemetésére egy sor kormánytag is elment – szigorúan magánemberként.

Azóta is nagy kérdés, hogy lehet-e a politikus magánember? Nem tudom, mennyit gondolkodott ezen Dióssi Csaba, Dunakeszi fideszes polgármestere, amikor megírta polgártársainak a szintén fideszes Tuzson Bencét támogató sorait. Levelét ugyanis így kezdi:

„Most nem polgármesterként, hanem dunakeszi lakosként, családapaként és magánemberként fordulok Önökhöz.”

És így zárja:

„Ezért magánemberként úgy gondolom, hogy Dunakeszi jövője szempontjából Tuzson Bence a legjobb választás.”

Nagy kérdés, hogy politikusként vajon kit támogat? És kinek a pénzén ment ki a levél? A sajátján?

Dióssi a 2029-es önkormányzati választásig még biztosan polgármester lesz – és nem magánember. Tuzsonról ez nem mondható el. A Tisza nagy arányú győzelme esetén az országos listán elfoglalt 49. helye már nem feltétlen lesz elég arra, hogy bejusson a parlamentbe. Hacsak, nem nyer egyéni választókerületében, ahol a gödi akkugyár viselt dolgai miatt annyira nem áll jól a szénája, hogy gödi plakátjain nincs ott a Fidesz logója.

Pest 05

Dunakeszi március 30. 12:09
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai.
Fontos jelöltek
  • Tuzson Bence
    Tuzson Bence
    FIDESZ
  • dr. Miskolczi Orsolya
    dr. Miskolczi Orsolya
    Tisza
  • Dr. Bognár László
    Dr. Bognár László
    Mi Hazánk
  • Rónai Sándor
    Rónai Sándor
    DK
A korábbi választások alapján
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
Kapcsolódó cikkek

Horthy, mohácsi vész, tatárjárás - a Fidesznek egyikről sincs testületi álláspontja

A kormányzó 1993-as újratemetésén Orbán ezekkel a szavakkal hárította el, hogy véleményt mondjon Horthy Miklósról, és ez azóta se sokat változott. Lázár János látványosan másként gondolja.

Tóth-Szenesi Attila
belföld

Tuzson Bence az olimpiai bajnok árnyékában rejtőzködik a Samsung városában

Másmilyen kampányt visz Gödön Tuzson Bence igazságügyi miniszter, mint a választókerületének egyéb városaiban. A gödi Samsung-botrány az ellenzék kiemelt témája, ő viszont minden erejével igyekszik elkerülni ezt a kérdést.

Windisch Judit
belföld