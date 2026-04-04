A fideszes polgármester a fideszes Tuzsont támogatja, de csak szigorúan magánemberként

Az Antall József vezette kormány idején országos felháborodás lett abból, hogy Horthy Miklós kenderesi újratemetésére egy sor kormánytag is elment – szigorúan magánemberként.

Azóta is nagy kérdés, hogy lehet-e a politikus magánember? Nem tudom, mennyit gondolkodott ezen Dióssi Csaba, Dunakeszi fideszes polgármestere, amikor megírta polgártársainak a szintén fideszes Tuzson Bencét támogató sorait. Levelét ugyanis így kezdi:

„Most nem polgármesterként, hanem dunakeszi lakosként, családapaként és magánemberként fordulok Önökhöz.”

És így zárja:

„Ezért magánemberként úgy gondolom, hogy Dunakeszi jövője szempontjából Tuzson Bence a legjobb választás.”

Nagy kérdés, hogy politikusként vajon kit támogat? És kinek a pénzén ment ki a levél? A sajátján?

Dióssi a 2029-es önkormányzati választásig még biztosan polgármester lesz – és nem magánember. Tuzsonról ez nem mondható el. A Tisza nagy arányú győzelme esetén az országos listán elfoglalt 49. helye már nem feltétlen lesz elég arra, hogy bejusson a parlamentbe. Hacsak, nem nyer egyéni választókerületében, ahol a gödi akkugyár viselt dolgai miatt annyira nem áll jól a szénája, hogy gödi plakátjain nincs ott a Fidesz logója.