A kórházban meghalt a 14 éves fiú, akit telefonozás közben ütött el a HÉV hétfőn

Az RTL Híradó információi szerint a kórházban meghalt az a 14 éves fiú, akit hétfőn gázolt el a H5-ös HÉV a III. kerületi Határ útnál. A fiú a rendőrség korábbi közleménye szerint a telefonját nyomkodva, fülhallgatóval a fülében ment át a tilos jelzésen, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak jelzését.

A kép illusztráció. Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

Győrfi Pál szóvivő az RTL-nek azt mondta, a mentők az eszméletlen fiút életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az intenzív osztályon kezelték, de nem tudták megmenteni az életét. A Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.