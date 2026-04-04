Letartóztatták a meggyilkolt iráni kémfőnök rokonait az Egyesült Államokban

Az amerikai hatóságok őrizetbe vették Kasszem Szulejmani, az iráni Forradalmi Gárda meggyilkolt parancsnokának unokahúgát és annak lányát – írja a BBC. A külügyminisztérium közlése szerint Hamideh Szulejmani Afsar és lánya állandó tartózkodási engedélyét visszavonták, kitoloncolásuk folyamatban van.

Marco Rubio külügyminiszter azzal indokolta a döntést, hogy Szulejmani Afshar „nyílt támogatója az iráni totalitárius, terrorista rezsimnek”, és a közösségi médiában propagandát terjesztett. A közlemény szerint férjét is kitiltották az Egyesült Államokból, bár sem az ő, sem a lány személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.

Kasszem Szulejmani Irán egyik legbefolyásosabb katonai vezetője volt, aki a Kudsz – az iráni forradalmi gárda különleges alakulata – élén meghatározó szerepet játszott a közel-keleti műveletek irányításában. 2020-ban egy amerikai légicsapásban halt meg Bagdadban, amit Donald Trump akkori elnök rendelt el.

Trump egy friss beszédében ismét utalt Szulejmani megölésére, „gonosz zseninek” nevezve őt, ugyanakkor azt is kijelentette, hogy Irán „talán sokkal jobb és erősebb helyzetben lenne” a háborúban, ha Szulejmani még élne.