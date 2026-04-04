Trump: 48 óra múlva elszabadul a pokol, ha Irán nem köt megállapodást, vagy nem nyitja meg a Hormuzi-szorost

Donald Trump amerikai elnök szerint Iránnak 48 órája van arra, hogy „megállapodást kössön”, vagy megnyissa a Hormuzi-szorost, különben „elszabadul a pokol”. A Truth Socialön közzétett bejegyzésében így fogalmazott:

„Emlékeznek, amikor tíz napot adtam Iránnak, hogy MEGÁLLAPODÁST KÖSSÖN vagy MEGNYISSA A HORMUZI-SZOROST? Az idő fogy. 48 óra múlva elszabadul a pokol. Dicsőség ISTENNEK!”

Az elnök elmúlt hetekben többször is különböző határidőket szabott Iránnak:

Március 21-én kijelentette, hogy „csapást mér és megsemmisíti Irán. különböző erőműveit, a legnagyobbakkal kezdve”, ha Irán 48 órán belül nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorost.

Március 23-án azt mondta, hogy a két ország „nagyon jó és eredményes tárgyalásokat” folytatott, és bejelentette, hogy öt nappal elhalaszt minden katonai csapást az energetikai infrastruktúra ellen. A tárgyalásokról szóló híreket az iráni vezetés tagadta.

Március 27-én közölte, hogy tíz napra felfüggeszti az iráni energetikai létesítmények elleni támadásokat, egy – állítása szerint – az iráni kormány kérésére reagálva; ezzel a határidő április 6-ra tolódott.

Szombaton pedig megismételte a március 27-én megadott határidőt, és közölte Iránnal, hogy 48 órája van, mielőtt „elszabadul a pokol”.

Az Irán által pénteken lelőtt amerikai vadászgép fegyverrendszer-kezelőjét egyaránt keresik az amerikai és iráni erők. Sajtóhírek szerint a fedélzeten tartózkodó személyzet másik tagját, a pilótát sikeresen kimentették az amerikaiak.

A BBC azt írta, a katona kimentése rendkívül kockázatos művelet, ami nemcsak katonai, hanem súlyos politikai következményekkel is járhat. Ha Irán elfogja a katonát, az komoly propagandagyőzelmet jelentene számára, miközben az Egyesült Államok számára megaláztatást és stratégiai hátrányt okozna, ráadásul egy hadifogoly alkualapot is adna Teherán kezébe. Az iráni hatóságok az állami média szerint jutalmat ajánlottak fel annak, aki élve fogja el a katonát.

Mindeközben a felek egyaránt támadták a másikat. Irán közlése szerint csapás érte a busehri atomerőmű térségét, amiben egy ember meghalt. Az éjszaka folyamán iráni támadások érték az izraeli Bnei Brak városát, miközben Izrael Bejrútot támadta.