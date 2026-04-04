Trump: 48 óra múlva elszabadul a pokol, ha Irán nem köt megállapodást, vagy nem nyitja meg a Hormuzi-szorost

Donald Trump amerikai elnök szerint Iránnak 48 órája van arra, hogy „megállapodást kössön”, vagy megnyissa a Hormuzi-szorost, különben „elszabadul a pokol”. A Truth Socialön közzétett bejegyzésében így fogalmazott:
„Emlékeznek, amikor tíz napot adtam Iránnak, hogy MEGÁLLAPODÁST KÖSSÖN vagy MEGNYISSA A HORMUZI-SZOROST? Az idő fogy. 48 óra múlva elszabadul a pokol. Dicsőség ISTENNEK!”
Az elnök elmúlt hetekben többször is különböző határidőket szabott Iránnak:
Az Irán által pénteken lelőtt amerikai vadászgép fegyverrendszer-kezelőjét egyaránt keresik az amerikai és iráni erők. Sajtóhírek szerint a fedélzeten tartózkodó személyzet másik tagját, a pilótát sikeresen kimentették az amerikaiak.
A BBC azt írta, a katona kimentése rendkívül kockázatos művelet, ami nemcsak katonai, hanem súlyos politikai következményekkel is járhat. Ha Irán elfogja a katonát, az komoly propagandagyőzelmet jelentene számára, miközben az Egyesült Államok számára megaláztatást és stratégiai hátrányt okozna, ráadásul egy hadifogoly alkualapot is adna Teherán kezébe. Az iráni hatóságok az állami média szerint jutalmat ajánlottak fel annak, aki élve fogja el a katonát.
Mindeközben a felek egyaránt támadták a másikat. Irán közlése szerint csapás érte a busehri atomerőmű térségét, amiben egy ember meghalt. Az éjszaka folyamán iráni támadások érték az izraeli Bnei Brak városát, miközben Izrael Bejrútot támadta.
Donald Trump korábban azt állította, hogy termékeny megbeszélést folytattak.
Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok harci repülőt veszített az öt hete tartó iráni háborúban.
A busehri atomerőmű is érintett a harcokban, a Roszatom a legrosszabb forgatókönyvtől tart.