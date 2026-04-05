Aleksandar Vučić: Robbanóanyagot találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázinfrastruktúra közelében

„Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze” - írta ki Orbán Viktor vasárnap a Facebookra.

„Épp most fejeztem be a telefonbeszélgetést Orbán Viktor miniszterelnökkel, amely során tájékoztattam őt a katonai és rendőri szerveink vizsgálatának első eredményeiről, a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúra veszélyeztetésével kapcsolatban” - közölte a szerb elnök a Szabad Magyar Szó tudósítása szerint. Vučić szerint ha a szabotázsakció sikerül, Magyarország gázellátás nélkül maradhatott volna.

A szerb Blic szerint két hátizsákot találtak a gázvezeték közelében. A magyar-szerb határ közelében jelentős rendőri és katonai erők jelentek meg.

A miniszterelnök közlése után Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő Substack-oldalán azt írta:

„Mindenekelőtt jelezni szeretném, hogy a határ szerbiai oldalán egy magyar érdekeltségű kritikus infrastruktúra ellen tervezett hamiszászlós műveletről bizonyos körökben már korábban lehetett tudni kiszivárgott információk alapján.”

Felidézte, hogy éppen erről beszélt a 444 műsorában:

A cikket fissítettük.