Az amerikai hadsereg kimenekítette az Iránban kilőtt vadászgép pilótáját

Az amerikai erők kimenekítették Iránból a pénteken kilőtt F-15-ös vadászgép legénységének egyik, még az országban rekedt tagját – írta meg a BBC. A lap szerint a pilóta megsérült, de nincs életveszélyes állapotban. A kétfős legénység másik tagját már a gép kilövése napján kimentették az amerikaiak.

Az akció során az iráni és az amerikai erők összetűzésbe keveredtek, a Fehér Ház közlése szerint amerikai oldalról nem történt veszteség – az iráni állami média szerint a kutatás idején a környéken többen is meghaltak amerikai csapásokban.

Donald Trump amerikai elnök szerint a hadsereg az amerikai történelem egyik legmerészebb kutató-mentő akcióját hajtotta végre. Azt írta, hogy a pilóta helyzetéről a hadsereg végig tudott, az ellenséges területnek számító dél-iráni hegyvidéken bújkált. Trump állítja, több tucat vadászgépet küldtek az ellenséges területek fölé az eltűnt legénységi tag felkutatására.

A gép kilövése után az iráni vezetés közölte, nagy összeggel díjazza azt, aki megtalálja a pilótákat, akik katapultáltak a kilövés után. A BBC által látott, az interneten terjedő videók szerint több száz iráni indult meg a hegyekbe az amerikai pilóta felkutatására.

„Soha nem hagyunk magára egyetlen amerikai katonát sem” – mondta az elnök, aki szerint a sikerre a demokraták, a republikánusok és minden amerikai büszke lehet. Trump boldog húsvétot kívánt mindenkinek.