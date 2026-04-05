Az ukrán kormány szerint Kijevnek nincs köze a szerbiai gázvezeték közelében talált nagy erejű robbanóanyaghoz

Kijev „határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat, amikkel megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal” – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.

Az X-en közzétett bejegyzésében a szóvivő leszögezte, hogy Ukrajnának semmi köze az akcióhoz. Majd hozzátette, hogy

„a legnagyobb valószínűséggel egy hamis zászlós orosz műveletről van szó, ami a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.

Ahogy megírtuk, Orbán Viktor vasárnap délelőtt jelentette be, hogy „a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak”. Mint írta a nyomozás folyamatban van. A szerb Blic szerint két hátizsákot találtak a gázvezeték közelében. A magyar–szerb határ közelében pedig jelentős rendőri és katonai erők jelentek meg. A miniszterelnök közlése után egyes szakértők arról nyilatkoztak, hogy a határ szerbiai oldalán tervezett hamiszászlós műveletről már korábban tudni lehetett kiszivárgott információk alapján.

A történtek után Orbán összehívta a védelmi tanács ülését, ahol az a döntés született, hogy katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat teljes magyarországi szakaszát. Ezt Szijjártó Péter az ülést követően egy Facebook-bejegyzésben jelentette be. A történtekre Magyar Péter is reagált, felszólította a miniszterelnököt, hogy tájékoztassa a fejleményekről, és hogy hívja meg a Védelmi Tanács ülésére. Emellett elmondta, hogy szerinte „okkal és joggal tartanak attól a magyarok, hogy a leköszönő miniszterelnök az orosz ügynökök tanácsait követve egyre durvább hamiszászlós műveletekkel akar félelmet kelteni a saját honfitársaiban.”

Hozzátette, hogy Orbán Viktor nem fogja tudni megakadályozni az április 12-i választást, illetve ha kampánycélra használja ezt a provokációt, az szerinte nyílt beismerése lesz annak, hogy hamis zászlós műveletről van szó.

Magyar Péter: Ha Orbán Viktor kampánycélra használja ezt a provokációt, az nyílt beismerése lesz annak, hogy hamis zászlós műveletről van szó

„Már hetek óta több helyről kapjuk a jelzéseket, hogy a korábbi besült hamis zászlós műveleteket követően, a Fidesz támogatottságának összeomlása miatt Orbán Viktor szerb és orosz segítséggel újabb határt akar átlépni” – közölte a Tisza vezetője.

Buda Péter: A határ szerbiai oldalán tervezett hamiszászlós műveletről már korábban tudni lehetett kiszivárgott információk alapján

„Arról, hogy hazai érdekeltségű kritikus infrastruktúra mellé elhelyezett robbanószerkezetet fognak találni a választást megelőző két hétben, számtalan alkalommal beszéltem az elmúlt hónapokban” – írja a nemzetbiztonsági szakértő. Rácz András is egy hasonló forgatókönyvet vázolt fel a napokban.

Aleksandar Vučić: Robbanóanyagot találtak a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázinfrastruktúra közelében

Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze, közölte ezután Orbán Viktor.

