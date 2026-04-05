„Én a telepen sose hallottam, hogy elmehetnék egyetemre”

  • A Bagázs Közhasznú Egyesület civil szervezet, ami roma telepeken élő családokkal, főként gyerekekkel foglalkozik, Bagon és Dányban.
  • Esélyt szeretnének adni azoknak, akik nagyon nehéz körülmények közül indulnak. Segítenek a tanulásban, ügyintézésben, munkakeresésben. Hosszú távon részt vesznek a közösségek mindennapjaiban, és együtt dolgoznak a családokkal azon, hogy kitörési lehetőségeik javuljanak.
  • Megnéztünk, hogyan dolgoznak.
  • A videó a Sphera uniós projekt keretében készült.
