Fideszes feliratú, óriássonkatállal kíván szép húsvétot a több tízmilliárdos támogatásokról döntő Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság belügyes vezetője

Sonka, kolbász, főtt tojással kerített bőségtál, a közepén a gusztusos szívsonkán sárgarépából kirakott F I D E S Z felirat: ezzel a fotóval kíván szép húsvétot mindenkinek posztjában Horváth János Sándor, a TEF főigazgatója.

Horváth János Sándor, a BM alá tartozó Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója Fotó: Horváth János / Facebook

Aki nem tudná, a TEF a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot jelenti, a Belügyminisztérium alá tartozó intézmény évi több tízmilliárd forintot szór ki roma támogatásokra. Hivatalos feladatuk a felzárkóztatás, a mélyszegénység megszüntetése, főleg képzések és mentorálás szervezése.

A gyakorlatban emellett az ő forrásaikból zajlik rengeteg roma nemzetiségi pályázat is, melyekből például hagyományőrzés címszóval adnak pénzt zenés rendezvényekre vagy főzőversenyekre is – ezek ilyenkor kampányidőszakban különösen megszaporodnak.

A fideszes bőségtálat posztoló főigazgató 2024 óta vezeti az intézményt. Számára a lehetőség úgy jött el, hogy ő az unokatestvére Sztojka Attila társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkárnak, aki alá a Belügyben az egész TEF tartozik – vagyis az államtitkár a saját rokonát nevezte ki, mint legalkalmasabbat.

Sztojka Attila és Horváth János Sándor, miután előbbi kinevezte utóbbit a TEF élére.

Horváth János azóta folyamatosan posztol fideszes kampányüzeneteket, itt például államtitkár unokatestvérével (Sztojka Attila most is biztos befutó, hiszen a Fidesz országos listájának a 15. helyére tették) együtt azt üzeni, hogy

„Tudjuk honnan jöttünk és hogy hova tartunk! Azt is tudjuk, hogy április 12-én a Fidesz-KDNP a BIZTOS VÁLASZTÁS! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”

Miután a húsvéti sonkafotóra a biztonság kedvéért kifarigcsálta vagy mással kifaragtatta maradék sárgarépából a Fidesz feliratot, a roma felzárkóztatásért felelős intézmény vezetője kitett az asztalra egy pálinkás üveget is. Ez az üveg a rajta lévő Nyírbogát felirat miatt lesz érdekes.

A tipikus önkormányzati ajándék abból a nyírségi kisvárosból jön, melynek polgármestere egy lassan kétmillió megtekintésnél járó dokumentumfilm megszólalói szerint feudális kiskirályságot működtetve a fideszes képviselő férjével együtt leuralta a falut.

Nyírbogát vezetője a vádakra azzal reagált, hogy kinyomoztatta, kik nyilatkoznak a városából eltorzított hangon az ő hatalmáról, és összehívott a híveivel egy lakossági fórumot, melyen az Országos Roma Önkormányzat vezetéséből is megjelentek. A településen is működik a Horváth János által iránított TEF-nek egy nagyobb képzőprogramja, de ennek kritikusai szerint az nem ad piacképes végzettséget.