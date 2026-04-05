Hétfőig kitart a jó idő, de húsvét után újra jönnek a hideg reggelek

Vasárnap volt az év eddigi legmelegebb napja, a jó idő pedig még hétfőn is ki fog tartani – írja az Időkép. A kora nyárias hőmérsékletek azonban csak kedd reggelig maradnak, utána egy front hatására egyre hidegebb lesz az időjárás, csütörtökön és pénteken pedig egyes helyeken akár mínuszok is előfordulhatnak hajnalban.

Vasárnap napos, száraz időre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Éjszaka átmenetileg megnövekszik, hétfőn csökken a felhőzet, de hazánk délnyugati, déli harmadán és az északkeleti határvidéken felhősebb marad az idő. Elsősorban északon, északkeleten, a hétfői nap első felében fordulhat elő - nem sok helyen - zápor – írja a HungaroMet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 16 és 22 fok között alakul.

Ezt követően viszont északkelet felől egyre nagyobb ütemben fog fölénk szivárogni a sarkvidéki hideg, aminek köszönhetően jelentősen visszaesnek majd a maximumok. Ez azt jelenti, hogy kedden délután még 14–19 fokra van kilátás, szerdán és csütörtökön azonban már csak 10–16 fokot mérhetünk, míg pénteken északkeleten helyenként 10 fok alatt marad a hőmérséklet. Keddtől ráadásul északkeleten visszatérnek a gyenge hajnali fagyok, ami nem jó hír a virágzó gyümölcsfák szempontjából.