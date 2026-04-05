Így tökéletes: az Orbán-rendszer bukásának emlékműve lett a megújult Citadella, Orbán pedig úgy megijedt, hogy az avatón nem mert a budapestiek elé állni

Először semmit sem értettem a Citadellához érve. A Mandiner kormánylap egy nappal korábban kifejezetten Orbán Viktor avatóbeszédével próbált kedvet csinálni a hosszú-hosszú évek alatt felújított és végre újranyitott Citadella megnézéséhez:
„A megnyitóra 2026. április 5-én, vasárnap 14 órakor kerül sor, ahol Orbán Viktor is beszédet mond.”
Nemcsak én hittem a Mandinernek és nemcsak én gondoltam úgy, hogy a választás előtt pont egy héttel mi lenne tutibb ziccer egy, a közvélemény-kutatások szerint pocsékul álló miniszterelnöknek mint átadni a nagyközönségnek egy pöpecül felújított ikonikus történelmi épületet: a Gellért hegyre robogózva negyed kettő táján több, magyar zászlókkal vonuló kisebb csoport mellett berregtem el. Mivel a feltámadt Krisztus – a hivatalos szöveg szerint legalábbis – nem magyar származású, ők kizárásos alapon vagy Orbán-rajongók vagy őt kifütyülni érkező tiszások lehettek, ha húsvétkor magyar zászlókkal meneteltek.
