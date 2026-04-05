Kétharmadról suttognak a Tiszában, a választási csalásokat „fürkészekkel” akadályoznák meg

Megváltozott a hangulat az elmúlt bő két hétben – ez a mondat valamilyen formában minden tiszás forrásunktól elhangzott, amikor leültünk velük beszélgetni a kampány hajrájában. Mindenki óvatosan fogalmaz, senki nem akarja elbízni magát, de „mintha nyílna az olló”, legalábbis ezt érzékelik a terepen, és a kampány vezetői is.

„Olyan számokat látok, hogy nem akarom elhinni. 15-20-25 százalékokkal vezetünk azokban a választókerületekben, amelyeket mindenképpen meg kell nyernünk a többséghez” – mondta egyik forrásunk, aki ismeri a párt belső közvéleménykutatási adatait.

Magyar Péter az elmúlt időszakban nyíltan kétharmadról beszél. (A 444 Helyzet: Van! című műsorában is sorolta, mit tennének ilyen felhatalmazással.) A háttérbeszélgetéseken ezt a szót inkább csak suttogva mondják, mintha gyengítenék az esélyeket azzal, hogy túl magabiztosnak mutatkoznak.

„Reális esély van rá, ha az emberek elhiszik, hogy tényleg megtörténhet, és a győzteshez húznak” – mondta egyik forrásunk. Az utóbbi időben megjelent közvélemény-kutatások szerint az emberek szűk többsége már a Tisza győzelmével számol, amit kulcsfontosságú indikátornak tartanak a pártban.

Mindeközben Észak-Magyarországon, a Tisza számára legnehezebben bevehető régiókban meglepő trendről beszéltek nekünk forrásaink: „Egyik napról a másikra bejelentkeztek a romák”.

Cikkünkhöz több, a Tisza Párt kampányát felső és helyi szinten ismerő forrással folytattunk háttérbeszélgetéseket.