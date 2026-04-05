Kétharmadról suttognak a Tiszában, a választási csalásokat „fürkészekkel” akadályoznák meg

Megváltozott a hangulat az elmúlt bő két hétben – ez a mondat valamilyen formában minden tiszás forrásunktól elhangzott, amikor leültünk velük beszélgetni a kampány hajrájában. Mindenki óvatosan fogalmaz, senki nem akarja elbízni magát, de „mintha nyílna az olló”, legalábbis ezt érzékelik a terepen, és a kampány vezetői is.
„Olyan számokat látok, hogy nem akarom elhinni. 15-20-25 százalékokkal vezetünk azokban a választókerületekben, amelyeket mindenképpen meg kell nyernünk a többséghez” – mondta egyik forrásunk, aki ismeri a párt belső közvéleménykutatási adatait.
Magyar Péter az elmúlt időszakban nyíltan kétharmadról beszél. (A 444 Helyzet: Van! című műsorában is sorolta, mit tennének ilyen felhatalmazással.) A háttérbeszélgetéseken ezt a szót inkább csak suttogva mondják, mintha gyengítenék az esélyeket azzal, hogy túl magabiztosnak mutatkoznak.
„Reális esély van rá, ha az emberek elhiszik, hogy tényleg megtörténhet, és a győzteshez húznak” – mondta egyik forrásunk. Az utóbbi időben megjelent közvélemény-kutatások szerint az emberek szűk többsége már a Tisza győzelmével számol, amit kulcsfontosságú indikátornak tartanak a pártban.
Mindeközben Észak-Magyarországon, a Tisza számára legnehezebben bevehető régiókban meglepő trendről beszéltek nekünk forrásaink: „Egyik napról a másikra bejelentkeztek a romák”.
Cikkünkhöz több, a Tisza Párt kampányát felső és helyi szinten ismerő forrással folytattunk háttérbeszélgetéseket.
Azokban a szavazókörökben, ahol a külképviseleteken és a belföldi átjelentkezők által leadott szavazatokat számlálták, négy éve átlagosan 16 százalékkal rosszabb eredményt értek el a Fidesz-KDNP jelöltjei a választókerületi eredményüknél, és csak 5 helyen tudtak nyerni. Idén másfélszer több átjelentkezős szavazó lesz, mint 2022-ben.
A kampány utolsó heteiben tovább bonyolódnak a titkosszolgálati szálak, felizzott a Szijjártó-Lavrov hotline, Orbán pedig úgy balekozta le Szabó Bencét, hogy azzal csak még magasabbra tette a tétet.
Magyar Péter a Helyzet:Van! című műsorunkban arról beszélt, statisztikailag nulla az esélye annak, hogy elveszítsék a választást, Orbán Gáspár csádi misszióját szintlépésnek tartja és szerinte róla biztos nem tudnak kihozni már olyan felvételt, ami „game changer” lenne.
A szavazat ára című film azt állítja, hogy készpénzben 10-20 ezer forint most egy szavazat, főleg reggel szállítják le szervezetten a lefizetetteket. Akit nem tudnak, azt megfenyegetik. A Fidesz állítólag 500 ezer voksot remél a rendszertől, a polgármesterek a kulcsfigurák.
Hogyan hajrázik a Tisza Párt? Bezavar-e az amerikai alelnök látogatása? Lesz-e fordulat a hátralévő napokban? És mihez kezdene a kétharmaddal?