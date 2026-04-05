Lélektelen portyogás a káosz közepén

[Az alábbi szöveg részlet Uj Péter péntek hajnalonként, a Belső kör és a Közösség előfizetői csomagok tulajdonosainak kiküldött hírleveléből.]

291.1.1. Orbán éppen körbeportyázza az országot: porty, porty, porty – messzire hangzik portyogása. Egyre üresebb ez a portyogás. Fásultabb, kedvetlenebb. Lélektelen. Most, amikor hajrázni kéne, amikor hajrázni szokott, egyre merevebb a mozgása. Ő a biztos választás.

291.1.2. És éppen ez a baja. Hogy biztos. Mint a halál. Mindenki tudja már, hogy mire képes.

Erre. (Teátrálisan körbetekint.)

Mindenki pontosan tudja, hogy mit várhat, ha Orbán marad. Még több bűnbakot, még több ellenséget, még több műbalhét, verbális háborút, kampányt, lejáratást, „narratívát”, propagandát, átverést, szélhámot, sunyulást, aljaskodást.

291.1.3. És mintha egyre többen jönnének rá, hogy ez a rendszer ennyit tud. Kész. Ennél jobban nem tud működni. Orbántól mást, új trükköt már nem várhatunk. Illetve trükköt még talán, de eredményt, azt nem.

291.1.4. És ez kábé igaz globálisan a többi Orbán-rokon, Orbán-mód gondolkozó, Orbán-mód hatalomtechnikázó orbanokratikus vezetőre és erőre is, a nagy gazdasági, társadalmi ötlettekkel már 2010 óta megrekedt, aztán háborúba menekült Putyintól a Szlovákiát szép lassan lelakó Ficóig, és hát főleg addig a leírhatatlan fasziig ott, a spiccen: Eric Cartmanig, aki valami egészen abszurd módon a világ legerősebb katonai hatalma élére került; a Sárga Veszedelemig, aki Orbánunk legfőbb kedvence, a Béke Neve, és a legjobb úton halad afelé, hogy az igen ellenállóképes és robusztus amerikai gazdaságot is megfektesse, de úgy tűnik, előbb az egész világgazdaságot küldi padlóra, Indiában már nincs benzin, Srí Lankán le kell állítani az ipari termelés egy részét, a Fülöp-szigeteken, Myanmarban vészhelyzet (igazi, nem Orbán-féle), Szudánban kinéz (a földgáz híján műtrágya nélkül maradt mezőgazdaság miatt) egy rendes éhínség. Egyelőre naponta csak százak halnak bele, amíg a Sárga Zseni karddal hadonász, pofátlanul tőzsdézik és marhaságokat beszél, no meg afrikai minidiktátorok szintjén szeretné üldözni politikai ellenfeleit, szóval még csak naponta százak halnak bele, de lehet ebből még napi ezer, tízezer, satöbbi.

És őrült vigyorral, féleszű neo-Jelcinként táncikálva kavarja a káoszt.

Mink meg annyira elvagyunk a kis kampányunkkal (érthető módon), hogy észre sem vesszük, mi zajlik ottan. Lesz nagy meglepődés, ha felnézünk végre.

Az események szédítő sebességgel zajlanak, egyre érthetetlenebbek és kiszámíthatatlanabbak.

291.2. Öngólzápor és lufthalom

291.2.1. Minden kiszámíthatatlan, aztán mégis minden pontosan úgy történt, ahogyan számítottam: a saját hatalmának megőrzése érdekében bármire képes, totálisan gátlástalan és végtelen erőforrásokkal rendelkező Orbán-rendszer (Or) a kampányhajrára bedob mindent: újabb és újabb lejáratókampányok, hamisítási akciók, félelemkeltés, Ukrajna-ellenes provokációk, oroszpárti és könnyen lehet, eleve orosz közreműködéssel gyártott dezinformációk, hatósági zaklatások, titkosszolgálati akciók (mint 1998-ban, 2002-ben, 2008-ban, 2014-ben, 16-ben, 18-ban és így tovább), verőemberes-szekuritis-huligános erődemonstrációk.



Minden, amire számítottam.



291.2.2. Arra nem számítottam, hogy már egyik sem működik.



