Orbán Lentulainál: A mieink a végén jönnek elő

„A mieink a végén jönnek elő. Van a magyar világnak egy olyan rétege – én is ide tartozom, onnan ismerem ezt –, aki az utolsó nap fizeti be a csekket” – mondta Orbán Viktor a Hotel Lentulai című műsorban, mikor Lentulai Krisztián a kampányhajráról kérdezte.

„Van egy olyan része Magyarországnak, ami velünk van. Nem is politikai okokból, hanem fajtajelleggel vagy származás vagy kultúra vagy ösztönvilág... Ők a végén jönnek elő.”

Lentulai azt feszegette, hogy a fideszesek annyira félnek, hogy nem merik bevallani a közvélemény-kutatók előtt, hogy kikre szavaznának. A miniszterelnök közvélemény-kutatókról azt mondta, amerikai mintára működnek, inkább a választási eredmény befolyásolására mennek rá, de ez szerinte kockázatos játék.

Orbán szerint most jobban állnak, mint tavaly nyáron, amikor a neten „minden nap halálra verték” őket. Manapság is van, hogy kikapnak, de szerinte nagyjából „pariba vannak” a Digitális Polgári Köröknek köszönhetően, amik arra is jók, hogy biztonságérzetet adjanak a neten megfélemlített fideszeseknek.

A miniszterelnök azt mondta, hogy „a nyugatiak” miatt vannak az országban egyre növekvő aggodalmak a választási csalások miatt. A miniszterelnök szerint ezt a nyugati módszert vetették be Bulgáriában, Romániában és Georgiában is a választások előtt.

Orbán szerint a kampány utolsó napjaiban már nem lehet statisztikával, matekkal nyerni, mert ilyenkor már nem látni a fától az erdőt. Szerinte a politika művészeti oldala jelenik ilyenkor meg, a tapasztalatra kell támaszkodni, ami az újoncoknak nincs meg, neki viszont bőven van mi alapján dolgoznia.

Cserélni kell, de Orbán marad, mert baj van

Lentulai arról is kérdezte Orbánt, hogy nem hiányoznak-e neki emberek, akikkel együtt dolgozott az évtizedek során. Erre a miniszterelnök Mádl Ferenc volt köztársasági elnököt (azaz Magyar Péter Tisza-elnök keresztapját), valamint az elveszített (azaz a kegyelmi botrányba belebukott) Varga Judit igazságügyi minisztert (azaz Magyar Péter feleségét) és (a kegyelmi botrányba szintén belebukott) Novák Katalin köztársasági elnököt említette.

Arról is beszélt, hogy az utóbbi 4 évben a jelöltek 40 százalékát lecserélték. A lépést azzal indokolta, hogy a politikai sikerhez más képességekre van szükség, mint korábban, érteni kell a technológiai változásokat is. „Ha nem akarod, hogy elgázoljanak, alkalmazkodj”, mondta Orbán, akinek ugyan nem tetszenek a változások, de elfogadja őket.

Hogy hogyan válogatja meg az embereit Orbán, aki „ezer éve van a szakmában”? „Mindenkit ismerek, az összes tehetséges embert tulajdonképpen vagy én hoztam be, vagy én engedtem be, vagy velem állapodott meg, hogy bejön.” A miniszterelnök azzal folytatta, hogy „teljes képe van a jobboldalon a következő tíz évben számításba vehető összes politikus vezetőről”.

Hogy Orbánt miért nem kellett lecserélni? Mert válságos időket élünk! „Ezek a válságok nem olyanok, mint egy Piedone film, hogy egyesével jönnek a pasasok” – mondta Orbán, aki szerint Európát egyszerre érik a krízisek.

„Én született válságkezelő vagyok” – mondta magáról Orbán, majd hosszan sorolta, mi mindent tett a háború alatt, de már azelőtt is sokat szívott. Ezért marad ő a miniszterelnök 2026-ban is. Egyébként ha most 6-7 évnyi jó időszak jönne és nem lenne a háború, akkor a miniszterelnök szerint kitermelődne egy új politikai nemzedék, ami „vehetné az akadályokat”.

Rostál az Isten

Orbán azt mondta, az EU migrációs politikája óta nem látott olyan ostobaságot, mint amit most Ukrajna esetében lát az európai vezetők részéről. Szerinte az EU pontosan tudta, hogy az oroszok ellen nyílt harcban nem lehet győzni, ezért szerinte a tagállamok vezetői úgy döntöttek, hogy hosszútávon kifárasztják az oroszokat.

„Amíg az amerikaiak ott voltak az európaiak mögött, addig talán ezt lehetett gondolni” – mondta Orbán, aki szerint akkor kellett volna kiszállni az anyagháborúból, amikor Donald Trump kiszállt a háborúból. Orbán szerint „az anyagháborút Európa elvesztette”, ezért fel kéne oldani az orosz energiára vonatkozó szankciókat.

Orbán szerint az Isten rostálást végez manapság, nyugati országok fognak elbukni, „olyanok is amelyekről sose gondoltuk volna, hogy valaha látjuk még őket úgy, hogy mögöttünk vannak. Ez most bekövetkezik.”

Kis bulvár

Lentulai állítólagos nem-fideszes ismerősei nem értették, miért nem csinál több olyan interjút Orbán, mint amilyet Lentulaival csinált egy éve, ami sztorizgatósabb a Kossuth-rádiós politikai interjúkhoz képest. A miniszterelnök azt mondta, ő „véresen komoly” dolgokról beszél, nem akarja felcserélni a fontossági sorrendet.

Lentulai kérdezte Orbánt arról a képről is, ami a neten terjengett Orbán győri beszéde után, amiben Nicolae Ceaușescu utolsó beszédének ujjal mutogatós pillanata tették Orbán beszédének ujjal mutogatós pillanata mellé – a miniszterelnök ugyanis a beszédében az ellentüntetőkhöz szólva arról beszélt, a tiszások az ukránok szekerét tolják. A műsorvezető szerint ez a jó érzésű embereket felháborította, Orbán azonban vicceskedve annyival intézte el az ügyet, hogy ez nem fair, mert ő sokkal jobb szónok, mint Ceaușescu valaha volt.

Orbán arról is beszélt, hogy Antall József volt miniszterelnök valójában nem hívta be a kórházba magához, de hosszasan telefonált vele a halála előtt: tanácsokat és fontos információkat is kapott, amik Orbán szerint a mai napig hozzájárulnak a sikereihez. „Jó tudni, ki kicsoda” – mosolygott sejtelmesen Orbán.

Lentulai – aki elmondása szerint soha ennyi melót nem tett még bele kampányba –, elmesélte, hogy Orbán fórumán – ahol az esőben kellett áznia – találkozott a leghíresebb szolnoki lánnyal, Lévai Anikóval, aki mikor megtudta, hogy lesz ez az interjú, szerencsésnek nevezte Lentulait, hogy találkozhat Orbánnal.