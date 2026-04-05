Szijjártó: Katonai védelem alá helyezzük a Török Áramlat teljes magyarországi szakaszát

Katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat teljes magyarországi szakaszát – jelentette be a védelmi tanács ülését követően egy Facebook-bejegyzésben Szijjártó Péter. A külügyminiszter azt is elmondta, hogy telefonon egyeztetett a szerb és török energiaminiszterrel, valamint az orosz energetikaiminiszter-helyettessel, akikkel egyetértettek abban, hogy minden eddiginél határozottabban kell fizikailag is védeni a földgázvezetéket.

Szijjártó azt mondta, hogy „Európa egy hatalmas energiaválság felé közeledik hatalmas lépésekkel”. Szerinte az ukránok az elmúlt években törekedtek arra, hogy az orosz kőolaj- és földgázellátást elvágják Európától, és a támadásaik sorába beleilleszkedik a mostani, szerbek által meghiúsított terrortámadás-kísérlet. Mint elmondta, szerinte ez durva támadás volt a szuverenitásunkkal szemben, ezért a védelmi tanács ülésén a miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni. A katonák védik majd a földgázvezetéket és az átadási pontokat a szerb–magyar határtól a magyar–szlovák határig.

Ahogy mi is megírtuk, Orbán vasárnap délelőtt egy Facebook-posztban jelentette be, hogy „a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak”. Mint írta a nyomozás folyamatban van. A szerb Blic szerint két hátizsákot találtak a gázvezeték közelében. A magyar-szerb határ közelében pedig jelentős rendőri és katonai erők jelentek meg. A miniszterelnök közlése után egyes szakértők arról nyilatkoztak, hogy a határ szerbiai oldalán tervezett hamiszászlós műveletről már korábban tudni lehetett kiszivárgott információk alapján.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-posztjában felszólította Orbán Viktort, hogy hívja meg őt is a védelmi tanács ülésére, mivel „bárki is szervezte ezt a provokációt, a kialakult helyzetet már a TISZA-kormánynak kell majd megoldania”.