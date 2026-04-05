Donald Trump amerikai elnök egy trágár kifejezésekkel teli közösségi médiás bejegyzésben jelentette be, hogy az Egyesült Államok kedden iráni erőműveket és hidakat fog célba venni, ha nem nyitják meg újra a Hormuzi-szorost – írja a Reuters.

„A kedd az Erőművek Napja lesz, és a Hidaké – mindez egyben, Iránban. Olyan lesz, amilyet még nem láttatok!!!” – írta Trump a Truth Social platformon, utalva a kulcsfontosságú tengeri útvonalra, amit Teherán gyakorlatilag lezárt azóta, hogy több mint egy hónapja az USA és Izrael támadásokat indított Irán ellen. A bejegyzés ezután még intenzívebb stílusban folytatódik, amit vannak akik egy részeg este során sem engednek meg maguknak, de az amerikai elnök ezek szerint jó döntésnek érzi az ilyen érzékeny helyzetek kezelésére is:

„Nyissátok meg a kibaszott szorost, ti őrült gazemberek, különben pokollá teszem az életeteket – majd meglátjátok!”

– írta Trump, majd húsvét reggeli bejegyzését azzal zárta, hogy „Dicsőség Allahnak.”

Az elnök külön azt is közölte, hogy hétfőn sajtótájékoztatót tart az Ovális Irodában, miután az amerikai hadsereg kimentett két amerikai pilótát, akiknek repülőgépe Iránban zuhant le.