Az Orbán családban 20 ezer forintot kap locsolásért egy 2,5 éves kisgyerek

Orbán Viktor készpénzzel a kezében 2023 őszén a Bakáts téren Fotó: Kaufmann Balázs/444

Locsolkodni ment fiúunokáival Orbán Viktor. A miniszterelnök az édesanyját látogatta meg T. Bertalannal (6), Sz. Fülöppel (6) és Sz. Zsigmonddal (2,5), erről maga Orbán tett ki egy videót. Mindhárom gyerek annak rendje és módja szerint elmond egy-egy locsolóverset, és meglocsolják dédnagymamájukat. Ő ezért cserébe ad piros tojást és csokinyuszit is a gyerekeknek, ám az egyik vágóképen már az is látszik, hogy a 2,5 éves Zsigmond egyik kezében nem a piros tojással, hanem egy húszezressel szaladgál. Az legalább nem tud összetörni. Később Fülöp kezében is villan a húszas, csak remélni tudjuk, hogy Bertalannak is jutott némi locsolópénz.