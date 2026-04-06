Egy kutató névvel és arccal lenyilatkozta, hogy a kormány a szakmai kutatói pályázatokba is belenyúl politikai okokból

Névvel, arccal nyilatkozott a Telexnek Kolossváry Márton kutató arról, hogy a politika hogyan bírálta felül az egyik fontos pályázati program szakmai döntéseit.

Kolossváry 2022 óta a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Oktatási és Kutatási Osztályának osztályvezetője, előtte a Johns Hopkins Egyetemet és a Harvardot is megjárta, tavaly pedig részt vett a HU-rizont 2025-ös kiírására érkező pályázatok értékelésében.

Azt mondta, az értékelés során, többkörös bírálat és hosszú szakmai egyeztetések után kollégáival felállítottak egy konszenzusos rangsort az általuk legjobbnak ítélt pályázatokból, majd a hírekből tudta meg, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium felülbírálta a szakértői csapatot, jelentősen módosította a rangsort, így olyan pályázatok is támogatást nyertek, amelyeket az értékelő testület erre egyáltalán nem tartott érdemesnek, míg több, ezeknél jobbnak ítélt pályázatot egyszerűen kihagytak.

Minderről pedig a nyilvánosság semmit sem tudhatott meg.

Amikor Kolossváry megkérdezte, hogy miért módosított a tárca a szakértők döntésén, „társadalom- és nemzetpolitikai szempontokkal” indokolták. A kutató azt is mondta a lapnak, hogy őt elvileg titoktartás kötelezi, és erre fel is hívták a figyelmet, amikor megfogalmazta a kétségeit.

