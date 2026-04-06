Felsőbb utasításra leállított vizsgálatról, a kormánynak kellemetlen megállapítások átírásáról és a NER-ellenségekre kiszabott túlzó büntetésekről beszélt a GVH vezető közgazdásza

Arra számít, hogy a vasárnap este a Partizánnak adott interjúja miatt kirúgják majd a Gazdasági Versenyhivatalból, de Berezvai Zombornak, a GVH vezető közgazdászának elege lett abból, ahogy az elmúlt egy évben akadályozta a munkájukat a politikai nyomás.
Berezvai 7 éve kezdett el dolgozni a GVH-nál, hat éve a hivatal Versenyközgazdasági és Piackutatási Iroda vezetője. Szerinte az ő munkájuknak alapvetően arról kellene szólnia, hogy a tiszta versenyért küzdenek a magyar fogyasztók érdekében azért, hogy a vállalatok ne tudjanak összejátszani, olyan árazási vagy egyéb gyakorlatokat megvalósítani, amik megkárosítják a fogyasztókat.
Ehhez képest arról mesélt, hogy
Mint mondta, a munkájukban korábbi is voltak viták, leginkább szakmaiak, de voltak ezekben valamennyire politikai aspektusok is. Az elmúlt egy évben ugyanakkor ezek a viták nagyon eltolódtak a politikai irányba. „Amíg korábban szakmai érvekkel lehetett hatni arra, hogy mondjuk egy ágazati jelentésben mi fog szerepelni, addig mostanában erre egyre kisebb az esély, és egyre nagyobb az a kontroll, hogy nehogy valami olyasmi mondjunk, ami bármilyen szempontból is politikailag káros a kormánynak vagy nehogy kritizáljunk egyes kormányzati intézkedéseket”.
Berezvai szerint független intézményként az lenne a feladatuk, hogy a kormánydöntéseknél felhívják a figyelmet a káros hatásokra. Ha a GVH-n van politikai nyomás, akkor más független intézményen is lehet, rengeteg szakmai döntést írnak felül politikai alapon.
A közgazdász kutatóként publikált egy tanulmányt arról, hogy a benzinárstop rövid távon ugyan kedvező volt a fogyasztókra nézve, hosszabb távon ugyanakkor már nem, mert annak eltörlése után magasabb lett az ár, mint az árstop bevezetése nélkül lett volna. A LinkedInen megosztotta ezt a meglátását, a GVH-nál erre gyorsan azt kérték, hogy törölje a profiljából, hogy a GVH-nál dolgozik, nehogy a hivatalhoz kössék a tanulmányt.
Szerinte annak, hogy a NER-es kötődés miatt számos ügyben nem járhatnak el, nem dolgozhat szabadon a hivatal, rövid és középtávon is súlyos hatása van. A kartell és a káros piaci magatartás növeli az árakat, csökkenti a minőséget és az árukínálatot. Középtávon pedig az egész magyar gazdaság látja a kárát, a verseny ugyanis a termelékenység javításával járna. Annak hiánya miatt szenved a gazdaság, a gazdasági stagnálásának is ez az oka.
A közgazdász úgy látja, hogy a hivatalnál elhivatott és jó szakmai gárda van, a felsővezetés ugyanakkor érzi, hogy az állásukat veszíthetik el, ha ellenállnak a politikai nyomásnak. A GVH elnökével egyébként a jelek szerint elégedett lehet az állampárt, Rigó Csaba Balázs mandátumát ugyanis most hosszabbították meg újabb hat évvel.
Rigó Csaba Balázst 2020-ban neveztek ki a hivatal élére. Önéletrajza szerint 2011 és 2015 között a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjaként is dolgozott, 2002 és 2010 közt pedig fideszes önkormányzati képviselő volt Zalaegerszegen. Országos hírnévre akkor tett szert, amikor még korábban, a Közbeszerzési Hatóság elnökeként 2018 őszén kijelentette, hogy az általa vezetett hivatalnak nincs dolga az Elios Zrt. ügyeiről szóló OLAF-jelentéssel, nem sokkal később pedig sikeresnek nevezte a korrupció elleni fellépést Magyarországon.
A GVH reagált az interjúra. Mint írják, Berezvai Zombor „megtámadta a saját kollégáit, és a köztisztviselői esküjét megszegve, egy pártpolitikai műsorban, a választási kampány részévé próbálta tenni a független nemzeti versenyhatóságot, amit a GVH határozottan visszautasít. A GVH független a pártpolitikától és nem vesz részt a választási kampányban”.
Szerintük a GVH irodavezetője „egy hivatalban napi szinten előforduló, az egyes szakmai területek közötti szakmai vitákat vitte ki a nyilvánosság elé, amivel a közvetlen kollégái, vezető munkatársai szakmai tisztességét is megtámadta. Hangsúlyozzuk, hogy interjúban elhangzott konkrét ügyekben a GVH kommunikációs vezetője és a GVH fúziós irodájának vezetője is szakmailag indokolt módon, bármiféle külső befolyásolástól mentesen járt el. Az ügyekben semmilyen külső, politikai befolyásolás nem történt”.
A GVH hangsúlyozza, hogy „a feladatai ellátása során csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A GVH független a pártpolitikától a szakmai tevékenységét önállóan és függetlenül, a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával végzi. A GVH irodavezetőjével készült interjú összességében azt erősítette meg, hogy GVH szakmai alapon és befolyásmentesen működik”.
Végezetül a GVH leszögezi, hogy:
