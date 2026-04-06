Izrael megölte az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzésének vezetőjét, Irán visszautasítja a tűzszüneti javaslatokat

Izrael védelmi minisztere, Israel Katz bejelentette, hogy megölték az Iráni Forradalmi Gárda hírszerzésének első emberét, Madzsid Khadamit, írja a CNN. Katz azt mondta, a férfi közvetlenül felelős volt izraeli civilek haláláért, és a Gárda három legfontosabb emberének egyike volt. "Irán vezetői az üldözöttség tudatával élnek. Folytatjuk az egyenkénti levadászásukat", tette hozzá.

A halát tényét megerősítette a Gárda is, és azt is közölték, hogy hétfő hajnalban halt meg a férfi, aki csaknem fél évszázada szolgálta a Forradalmat.

Mindeközben Irán bejelentette azt is, hogy visszautasítják az ideiglenes tűzszünetre vonatkozó javaslatokat, mert szerintük az időt adna az ellenségeiknek, hogy felkészüljenek a harcok folytatására.

A Hormuzi szoros továbbra is nagyrészt zárva van, legutóbb két katari hajó fordult vissza az áthaladás helyett. Trump keddig szabott határidőt a szoros teljes megnyitására, büntetőcsapásokkal fenyegetve Iránt.

A harcok közben folytatódnak, Iránban hat gyermek halt meg éjjel, Izraelben pedig négyen vesztették életüket egy lakóépületre mért csapásban, közölték az érintett országok.