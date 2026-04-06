Tóth Vera arról posztolt, hogy tiszás

Instastoryt posztolt Tóth Vera énekes arról, hogy megnézte a Tavaszi Szél című, Magyar Péterről szóló filmet. Tóth szerint a filmet kötelező megnézni (must watch), és azt is ráírta a képre, hogy: „1 hét!”

Testvére, Tóth Gabi nagy támogatója a Fidesznek, fellép a párt rendezvényein, sőt az is kiderült róla, hogy havi 1,3 millió forintot kap a párt frakciójától mert elvileg az egyik képviselő személyi titkáraként dolgozik.

Ezzel kapcsolatban Tóth Vera azt mondta a 24.hu-nak: „A családodat nem tudod megválogatni, de azt igen, hogyan állsz hozzá bizonyos családtagjaidhoz.” Azt is elmondta, hogy: „Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem beszélünk meg, mert nem visznek előre globális szinten, és a saját életünkben sem. Nem látok bele a szakmai és anyagi döntéseibe, és nem is tárgyaljuk ki ezeket, sőt, ha tehetem, kerüljük a témát.”

Szerinte ha a húga nem politizálna ennyit, „hanem a tehetségét és a képességeit erősítené, és kialakítana egy saját, építő jellegű brandet, ápolná a művészetet, ami benne van, akkor korunk egyik legnagyobb popikonja is lehetne.”