35 percet gyalogolhattak a reptér felé azok, akik Vance érkezése körül akartak kijutni

Kedden délelőtt érkezett meg Budapestre J. D. Vance alelnök, emiatt időszakosan nagyon sok utat lezártak a reptér környékén és a fővárosban is.

Emiatt mindenkinek, aki ebben az időszakban akart kiérni a reptérre, gyalogolnia kellett attól a kereszteződéstől, ami a Google Maps szerint 35 percre van gyalog. A Telex egyik olvasója azt írta, az utasok és a személyzet is gyalogolt, sokan a bőröndjüket húzva mentek a reptér felé. „Teljes a káosz, és nincs, aki az értetlenül álldogáló turistákat eligazítsa.”

J. D. Vance megérkezik Fotó: KKM/MTI/MTVA

Vance szerdán utazik el, akkor minden bizonnyal hasonló lezárások várhatóak. A BKK hétfőn azt közölte, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében április 7-én, kedden várhatóan 10 és 11 óra, valamint 8-án, szerdán 11 és 12 óra között 25-40 perces forgalomkorlátozásra kell készülni.