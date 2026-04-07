A kínaiak és Mészárosék is panaszkodtak a kőre, amit Orbán apja szállított a Budapest-Belgrád vasúthoz

Váratlan e-maileket kapott Orbán Viktor családjának bányacége, a Dolomit Kft. 2023 februárjában. Rövid időn belül két nagy megrendelőjük is jelezte, hogy
problémák vannak az építőanyaggal, amit a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához szállítottak.
A milliárdos árbevételű Dolomit Kft. Orbán édesapjának, id. Orbán Győzőnek a többségi tulajdonában áll, ügyvezetőként dolgozik a cégnél Orbán öccse, ifj. Orbán Győző és az ő fia, Orbán Dávid is. A családi bányacég az elmúlt években rengeteg állami beruházáshoz szállított építőanyagot. Volt csatornázás, útépítés, vasútépítés, köztük olyan gigaprojektekkel, mint a kínai hitelből finanszírozott Budapest-Belgrád vasútfelújítás, legújabban pedig az M1-es autópálya bővítése.
Ezekből az építkezésekből hosszú évek óta, rejtett módon érkezik közpénz a miniszterelnök közvetlen családtagjaihoz. Ráadásul úgy, hogy a Dolomit Kft. jóval drágábban árulja a termékeit, mint a versenytársai. Pár évvel ezelőtt ezt több építőipari forrás is azzal kommentálta, hogy bár drágák a Dolomit termékei, legalább jó minőségűek.
A Budapest-Belgrád vasútvonal építése esetén azonban ez az érv is megbicsaklott - ezt mutatják az általunk megismert belső dokumentumok, egyebek mellett minőségellenőrző vizsgálatok jegyzőkönyvei.
„Csak remélhetjük, hogy ebből nálunk nem lesz az újvidékihez hasonló tragédia” – reagált a döntésre a feljelenő Hadházy Ákos.
Belső dokumentumokból tudjuk: az Orbán család bányájából szállítottak építőanyagokat a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához. A beruházás részleteit titokban tartják, így eddig nem tudhattuk, hogy a miniszterelnök közvetlen családtagjai is profitálnak belőle.
Az elmúlt 100 év legnagyobb magyar autópályaépítésén is gazdagodik az Orbán család úgy, hogy ennek nyilvánosan nincs nyoma.