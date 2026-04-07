A kínaiak és Mészárosék is panaszkodtak a kőre, amit Orbán apja szállított a Budapest-Belgrád vasúthoz

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Váratlan e-maileket kapott Orbán Viktor családjának bányacége, a Dolomit Kft. 2023 februárjában. Rövid időn belül két nagy megrendelőjük is jelezte, hogy

problémák vannak az építőanyaggal, amit a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához szállítottak.

A milliárdos árbevételű Dolomit Kft. Orbán édesapjának, id. Orbán Győzőnek a többségi tulajdonában áll, ügyvezetőként dolgozik a cégnél Orbán öccse, ifj. Orbán Győző és az ő fia, Orbán Dávid is. A családi bányacég az elmúlt években rengeteg állami beruházáshoz szállított építőanyagot. Volt csatornázás, útépítés, vasútépítés, köztük olyan gigaprojektekkel, mint a kínai hitelből finanszírozott Budapest-Belgrád vasútfelújítás, legújabban pedig az M1-es autópálya bővítése.

Ezekből az építkezésekből hosszú évek óta, rejtett módon érkezik közpénz a miniszterelnök közvetlen családtagjaihoz. Ráadásul úgy, hogy a Dolomit Kft. jóval drágábban árulja a termékeit, mint a versenytársai. Pár évvel ezelőtt ezt több építőipari forrás is azzal kommentálta, hogy bár drágák a Dolomit termékei, legalább jó minőségűek.

A Budapest–Belgrád vasúti fejlesztés Fülöpszállásnál 2024. augusztus 14-én.
Fotó: Németh Dániel/444

A Budapest-Belgrád vasútvonal építése esetén azonban ez az érv is megbicsaklott - ezt mutatják az általunk megismert belső dokumentumok, egyebek mellett minőségellenőrző vizsgálatok jegyzőkönyvei.

-50%

Csatlakozz most fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk a kampány hajráját, fizess elő most 50% kedvezménnyel!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
Kapcsolódó cikkek

Különös érvekkel utasította el a NAV a nyomozást a 44 éves sínekkel és használt kőből épülő Budapest-Belgrád vasút ügyében

„Csak remélhetjük, hogy ebből nálunk nem lesz az újvidékihez hasonló tragédia” – reagált a döntésre a feljelenő Hadházy Ákos.

Haász János
belföld

Orbánék kövéből épül a Budapest–Belgrád vasút

Belső dokumentumokból tudjuk: az Orbán család bányájából szállítottak építőanyagokat a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításához. A beruházás részleteit titokban tartják, így eddig nem tudhattuk, hogy a miniszterelnök közvetlen családtagjai is profitálnak belőle.

Zöldi Blanka
POLITIKA

Lekövettük, ahogy Orbánék gánti bányájából viszik a követ az M1-es bővítéséhez

Az elmúlt 100 év legnagyobb magyar autópályaépítésén is gazdagodik az Orbán család úgy, hogy ennek nyilvánosan nincs nyoma.

Németh Dániel, Windisch Judit
belföld