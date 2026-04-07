Aleksandar Vucic belengette, hogy nyáron nem biztos, hogy megtartják az előrehozott választásokat

Aleksandar Vučić köztársasági elnök kijelentette, hogy Szerbiában nem tartanak előrehozott választásokat a nyáron, amennyiben azt látja, hogy a világban komoly válság készülődik, számolt be a Szabad Magyar Szó.
Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ha mégis béke lesz, akkor megtartják a választásokat.
„Hogy teljesen pontos legyek, az állami és a polgári érdekek mindenek felett állnak” – mondta Vučić a pártokkal folytatott egyeztetés után.
A Török Áramlátnál történt hamis zászlós művelet kapcsán írtuk meg, hogy a szerbek már kívülről fújják azt az „ismeretlen elkövetős”, „bombafenyegetős” forgatókönyvet, amivel most Orbánt próbálta megsegíteni Vučić. „Minden az időzítésen és a jó kivitelezésen múlik” valószínűleg ez Aleksandar Vučić szerb elnök mottója, aki politikai karrierje során sokadszorra szembesült mágikusan kényelmes pillanatban „ismeretlen elkövetők” „robbanóanyagos” „fenyegetéseivel”.
Az elmúlt évtizedben évente legalább egyszer attól hangos a szerb sajtó, hogy „ismeretlen elkövetők” robbanószereket és fegyvereket helyeztek el zsákokban, autókban vagy ép az elnöki rezidencia közelében. Most a szerbek által már jól ismert „ismeretlen elkövetők” magyar irányban próbálták megsegíteni Orbán Viktor kampányát.