Az amerikai hadsereg megint a Harg-szigetet lövi, ahol Irán legfontosabb olajexport-központja van

Az amerikai hadsereg további csapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen a Harg-szigeten, közölte kedden a Reutersszel egy amerikai tisztviselő, hozzátéve, hogy a támadások nem érintették az olajipari infrastruktúrát.
Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, Donald Trump amerikai elnök felvetette annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok elfoglalja az Irán partjai közelében fekvő Harg-szigetet, ami az ország egyik legfontosabb olajexport-központja. A Financial Timesnak adott interjújában Trump arról beszélt, hogy Washington „meg akarja szerezni” Irán olaját, és a sziget elfoglalása is az opciók között szerepel, bár egy ilyen művelet tartós amerikai jelenlétet igényelne.
A kis, sziklás sziget mindössze 24 kilométerre fekszik Irán partjaitól, és kulcsszerepet játszik az iráni gazdaságban: hatalmas mennyiségű iráni nyersolajat dolgoznak itt fel, az ország nyersolaj-exportjának mintegy 90 százaléka ezen az üzemanyag-központon keresztül halad át.
Március 13-án az amerikai erők már támadták a szigetet, Trump arról beszélt, hogy az amerikai erők „teljesen megsemmisítettek” minden katonai célpontot, ugyanakkor az amerikai hadsereg „józan megfontolásból” tartózkodott az olajinfrastruktúra támadásától. Arról, hogy miért ennyire fontos Trumpnak ez a sziget, itt írtunk bővebben.
A venezuelai olaj megszerzéséhez hasonlította ezt a lehetőséget.
Az iráni parlament elnöke korábban jelezte: a Kharg-sziget elleni támadás a megtorlás új szintjét váltaná ki, mert a sziget kulcsfontosságú az ország gazdasága és biztonsága szempontjából.