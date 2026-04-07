Bige szerint Lázár János miatt nem kaptak hatósági engedélyt, beperli az államot

Bige László szerint Lázár János és a különböző hatóságok az elmúlt 9 évben szándékosan okoztak kárt a Nitrogénműveknek, emiatt pedig 100 millió euróra perelte a magyar államot. A kártérítési eljárásokban az első ítélethirdetés április 17-én lesz az Európai Uniós Bíróságon.

Bige erről a Lázár Jánosnak címzett nyílt levelében számolt be. Leírta, hogy a cég, amelynek ő elnök-vezérigazgatója, még tavaly májusban kért használatbavételi engedélyt a Vasúti Hatóságtól ammónia lefejtő berendezésre.

Az engedélyt nem kapták meg, de a hatóságtól semmilyen érdemit nem tudtak meg az okokról, Bige is hiába írt Lázárnak, nem kapott választ.

Azt írta, tudomásuk szerint a Vasúti Hatóság illetékes főosztályvezetőjénél van az engedélyük, ami decemberre biztosan elkészült, de Lázár megtiltotta annak kiadását.

„A hatóság a törvényben előírt minden határidőt túllépett, még hivatkozni sem maradt mire. A szándékos károkozás ténye megkérdőjelezhetetlen.”

Bige azt írta, a Nitrogénművek saját forrásból végrehajtott egy 10 milliárdos nagyságrendű beruházást, és napi 700 tonna ammóniát akartak vásárolni, vasúti tartálykocsikban.

Bige szerint a létrehozott beruházás napi 2 ezer tonna ammónia lefejtésére alkalmas, a 700 tonna ammóniából pedig napi 2,1 ezer tonna műtrágyát lehet előállítani. Alapanyag hiány miatt a négy műtrágyaüzemükből egy mindig áll. A műtrágya 40 százalékát hazai piacon értékesíti, a termelésük hónapokra előre le van kötve.

Bige úgy számol, hogy a ki nem adott engedély miatt a cég tavaly májustól napi 331 millió forint bevételtől, és csaknem 82 millió forint eredménytől esik el, de a MÁV is elesik bevételtől. Bige azt írta, hogy emiatt is kártérítési pert indít az állam ellen, magyar fórumokon. Ez független attól a pertől, amiben uniós szinten várható ítélet.