Ezúttal Orbán Viktor alkalmasságáról készített TikTok-videót a VV Aurelio néven ismert Caversaccio Aurelio, amiről természetesen megint beszámolt a Bors című kormánylap.

„Nagyon sok érvet tudnék mellette mondani, tudom, mások nagyon sokat ellene, de nekem egy olyan ember közelebb áll a szívemhez, aki apa, férj, nagyapa és közben 16 éve vezeti ezt az országot. A rossz, az nem ilyen. A fiatalok nem tudják, hogy mi az a rossz. Itt mindenki él, mint Marci Hevesen”

– fogalmazott az erkölcsi iránytűvé tett Aurelio. Ez sem kevés, de a videó legjobb része csak ezután jön:

„Én nem tudok elmenni szavazni, mivel öt évig el vagyok tiltva közügyektől. Ilyenkor jogosan felmerülhet a kérdés, hogy akkor miért állok ki a rendszer mellett. Ez a rendszer embert faragott belőlem.”

A tévés celebet először 1 év 2 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték kokainbirtoklásért, majd jogerősen 2 év 3 hónapot kapott emberrablásért, amit le is ült. Aurelio korábban Magyar Péter erkölcstelenségéről is csinált videót.