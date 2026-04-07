JD Vance a brüsszeli bürokraták beavatkozásaitól félti a magyar választásokat

JD Vance amerikai alelnök Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatót kedd kora délután. Az eseményen Orbán beszélt először, azzal kezdte, hogy Trump megválasztásával aranykor köszöntött be az amerikai-magyar kapcsolatokban, jelentősen nőttek a beruházások és a kereskedelmi forgalom is. A mai napon pedig megerősítettük a stratégiai együttműködést az űr- és védelmi ipar területén is, tette hozzá, de részleteket semmiféle megállapodásról nem mondott.

Fotó: JONATHAN ERNST/AFP

Magyarország békéje és biztonsága ma garantált, hiszen az Egyesült Államok a szövetségesünk, mondta még el Orbán, aki ezután az európai energetikai nehézségekről beszélt, nem szólva arról, hogy ezeket jelenleg Trump Irán elleni háborúja fokozza leginkább. Helyette az Egyesült Államok békeerőfeszítéseit méltatta, amiben mindig is támogatták Trump elnök urat. Az iráni háborúról egy szót sem ejtett, helyette Orbán aláhúzta, hogy ma Brüsszel miatt nincs béke Ukrajnában.

Emellett Orbán elmondta, hogy Vance-nek mesélt a Magyarország elleni nyílt titkosszolgálati beavatkozásokról, majd kitért arra is, hogy áttekintették a nyugati civilizáció olyan nagy kérdéseit is, mint a genderideológia, a globális biztonság vagy a migráció.

Vance aztán beszédében hosszan méltatta Orbánt, illetve Orbán és Trump kapcsolatát és fantasztikus közös eredményeiket. Vance ezután elmondta, nem az ő dolga, hogy a magyar választóknak üzenjen, ugyanakkor jelzést akart küldeni mindenkinek, főleg a brüsszeli bürokratáknak, akik azért nyomják le Magyarországot, mert nem kedvelik a vezetőjét. Vance kitért arra is, hogy Orbán tett a legtöbbet az energiabiztonság- és függetlenség terén, és szerinte az EU többi vezetőjének is Orbán energetikai lépéseit kellett volna követniük.

Vance kitért arra is, hogy azt akarják, hogy Európa sikeres és energiafüggetlen legyen, de ehhez Orbánt kéne követniük. Majd áttért arra, hogy alapvetően nem a gazdasági, hanem a morális együttműködés miatt: Orbán és Trump ugyanis a nyugati civilizációt védik szerinte: hogy az iskolában a gyerekeket oktassák, és ne indoktrinálják, hogy a családok meg tudják fizetni az üzemanyagot, és hogy megvédjék társadalmunk keresztény értékalapjait, amik a szólásszabadságon át a jogállamiságon keresztül a kisebbségi jogokig mindent meghatároznak. Vance is elmondta, ahogy Orbán, hogy az orosz-ukrán háború ki sem tort volna, ha már akkor is Trump lett volna az elnök, és Orbán meg Trump rengeteget tett azért, hogy diplomáciailag véget vessenek a háborúnak, és hogy a magyar vezetés rendkívül fontos a békeerőfeszítésekben.

Vance ezután még kitért arra is, hogy ami történik ebben a kampányban, az az egyik legrosszabb példája a külföldi beavatkozásnak, amiről valaha hallott vagy olvasott: szerinte a brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni a magyar gazdaságot, kevésbé energiafüggetlenné tenni az országot, felvinni az árakat, és mindezt azért, mert utálják Orbánt. Ezért szerinte a magyar embereknek nem azt kell átgondolniuk, hogy ki EU-párti vagy EU-ellenes, vagy USA-párti vagy USA-ellenes, hanem hogy ki van a magyar emberekért. És szerinte ez Orbán, ezért is jött neki segíteni a kampányban.

Majd szégyenletesnek nevezte a brüsszeli bürokraták beavatkozását, és hozzátette, hogy ő nem fogja megmondani a magyar embereknek, hogyan szavazzanak, és ezt tanácsolná a brüsszeli bürokratáknak is.

Ezután pár kérdés fért bele Kovács Zoltán államtitkár vezénylete mellett: az MTVA az orosz-ukrán háborúról kérdezett, a Patrióta viszont szóba hozta már a Hormuzi-szorost, amikor az európai energiaválságról kérdezett, de Vance-nek már az ukrán befolyásolási kísérletekről tett fel kérdést.

A Washington Post tudósítója kérdezett aztán az iráni háborúról, illetve hogy várható-e megállapodás a kedd esti határidő előtt, amikor Trump pusztító csapásokat ígért Iránnak, ha nem nyitják meg a szorost, és a Reuters megkérdezte arról is Vance-t, hogy ha Orbán esetleg veszít, akkor is együttműködnek-e majd az új hatalommal, az alelnök pedig elmondta, hogy persze, mert szeretik a magyar népet, de Orbán fogja megnyerni a választásokat.

Vance délután az MTK Sportparkban vesz majd részt egy kampányrendezvényen, amit az amerikai-magyar barátság üzenetére fűztek fel.