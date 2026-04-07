Kanye West rappert kitiltották az Egyesült Királyságból

Kanye West néven ismert rappert kitiltották az Egyesült Királyságból, miután politikai vita keveredett körülötte korábbi antiszemita kijelentései miatt, írja a Guardian.

Kanye West hétfőn elektronikus beutazási engedélyt igényelt az Egyesült Királyságba, de a hatóságok ezt elutasították. Úgy tudni, hogy a kérelmet kezdetben online jóváhagyták, de későbbi felülvizsgálat után visszavonták azzal az indokkal, hogy jelenléte nem szolgálná a közérdeket.

A rapper júliusban a londoni Wireless fesztiválon lépett volna fel, amely kapcsán még a brit miniszterelnök is aggodalmát fejezte ki. Fesztiválszereplésének bejelentése után Keir Starmer a The Sun on Sundayban közölt nyilatkozatában azt írta, hogy Westet „korábbi antiszemita megjegyzései és a nácizmus dicsőítése ellenére” hívták meg. Szerinte viszont az „antiszemitizmus bármilyen formája visszataszító, és határozottan fel kell lépni ellene, bárhol is jelenik meg”.

„Mindenkinek felelőssége, hogy Nagy-Britannia olyan hely legyen, ahol a zsidó emberek biztonságban érzik magukat” – írta a brit miniszterelnök.

Hétfő este Melvin Benn, a Wireless fesztivált szervező Festival Republic ügyvezető igazgatója azt mondta, Ye „azért jött volna, hogy fellépjen”, hozzátéve: a szervezők „nem biztosítanak számára platformot bármilyen vélemény kifejtésére, kizárólag arra, hogy előadja azokat a dalokat, amelyeket jelenleg is játszanak az ország rádiói és streaming platformjai, és amelyeket milliók hallgatnak és kedvelnek”.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

A News Sky tudósítása szerint az ügyben kedd délelőtt a rapper is megszólalt:

„Figyelemmel kísértem a Wireless fesztivállal kapcsolatos vitát, és közvetlenül szeretnék reagálni rá” – mondta a rapper. „Az egyetlen célom az, hogy Londonba jöjjek, és egy változást tükröző műsort mutassak be, a zene révén egységet, békét és szeretetet közvetítve.”

„Hálás lennék a lehetőségért, hogy személyesen találkozhassak az Egyesült Királyság zsidó közösségének tagjaival, és meghallgathassam őket. Tudom, hogy a szavak nem elegendők – a változást a tetteimmel kell bizonyítanom. Ha nyitottak rá, itt vagyok. Szeretettel” - mondta.

West, azaz Ye az elmúlt években széles körű kritikát kapott rengeteg megnyilvánulása, köztük az antiszemita kijelentései miatt, amikért egy ponton bocsánatot kért, amit aztán visszavont, hogy aztán idén januárban megint bocsánatot kérjen. Kanye régóta tartó elborulásának minden pontját nehéz is lenne összeszedni, mi ezt legutóbb, ebben a 2022-es cikkben próbáltuk meg megtenni. A náci vagyok – nem vagyok náci timeline azóta nagyjából így nézett ki az elmúlt években:

külföld antiszemitizmus Egyesült Királyság Keir Starmer kitiltás Kanye West Wireless Fesztivál
Kapcsolódó cikkek

Horogkeresztúthoz érkezett Kanye és Bianca házassága

Két bulvárlap is úgy tudja, hogy mindketten válóperes ügyvédhez fordultak, nem egész két héttel azután, hogy az egyikük ruhában, a másikuk meztelenül jelent meg a Grammy díjátadón, majd West horogkereszt-fixált, Hitler-imádó náciként coming outolt.

Lelőtték a yeezy.com-ot, mert Kanye West horogkeresztes pólót árult rajta

Talán a végső fázisába érkezett Ye, a korábbi Kanye West megháborodásának sztorija.

Kanye West szerint a depressziója miatt nyomta fullba a nácit, most bocsánatot kér

A horogkeresztes pólókat árusító zenész egész oldalas hirdetésben fejtegeti, hogy valójában nem náci, és szereti a zsidókat.

Az Adidas is szerződést bont Kanye Westtel

Nem lesz több Yeezy cipő a rapper antiszemitizmusa miatt.

Kanye Westet dobta az ügynöksége, és a róla készült dokumentumfilmet sem mutatják be

Tovább gyűrűzik a rapper antiszemita nyilatkozatai miatti felháborodás.

Kanye West szerint „hamis gyerekek” szexualizálják a gyerekeit, és „kinetikus energiaközösségeket” hozna létre „szabad energiával”

Mindezt az Orbán Viktorért rajongó Tucker Carlsonnak fejtegette, aki az interjút úgy összegezte, hogy az egyébként bipoláris rapper „nem őrült”, és „érdemes meghallgatni”, mert a mondanivalója „egyre merészebb”.

A brit miniszterelnök „aggasztónak” tartja, hogy Kanye West egy londoni fesztiválon lép fel

„Az antiszemitizmus bármilyen formája visszataszító, és határozottan fel kell lépni ellene, bárhol is jelenik meg” – mondta Kier Starmer.

Kanye West új számának címe: Heil Hitler

A számba Hitler egyik beszédéről készült hangfelvételt is sikerült bepréselni, miközben állatszőrbe öltöztetett fekete férfiak üvöltik, hogy „Nigga, Heil Hitler".

