Lövöldözés volt az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban, az egyik támadó meghalt

Egy támadó meghalt, egy két másikat elfogtak, egy rendőr pedig megsebesült kedden az isztambuli izraeli főkonzulátusnál történt lövöldözésben – írja a Reuters. Az MTI a Habertürk török napilap alapján azt írta, két támadó halt meg.

A Reuters felvételei szerint az egyik támadó sötét ruhában, hátizsákkal, automata fegyverrel és kézifegyverrel lövöldözött rendőrségi és biztonsági járművek között a konzulátusnak otthont adó toronyháznál. A hatóságok szerint a három támadó egy „vallást kihasználó” szervezethez kötődött, közülük ketten testvérek voltak. Két rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett. Az NTV kereskedelmi televízió és a DHA hírügynökség szerint pedig három támadót „semlegesítettek”.

Az izraeli konzulátuson 2023 óta nincs személyzet, a Hamász–Izrael háború miatt megromlottak a diplomáciai kapcsolatok. A térségben azóta is fokozott rendőri jelenlét van, az izraeli külügy pedig megerősítette, hogy a lövöldözés idején nem tartózkodtak diplomaták az épületben.