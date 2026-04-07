Mesébe illő diplomácia: Orbán népmesei egérként segítette volna az orosz oroszlánt, Putyint

A magyar miniszterelnök tavaly október 17-én nagyjából dél körül telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel annak reményében, hogy az orosz-ukrán háború lezárásához vezető orosz-amerikai csúcstalálkozót szervezzenek Budapesten. Az akkori hírek szerint a beszélgetést Orbán kezdeményezte. A telefonbeszélgetés során Orbán azt mondta Putyinnak, hogy bármire képes az orosz elnök megsegítése érdekében, ide értve a csúcstalálkozó megrendezését is.

Orbán Viktor a Kremlben Vlagyimir Putyinnal 2024. július 5-én. Fotó: Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda/AFP

„Tegnap a barátságunk olyan magas szintre emelkedett, hogy bármilyen módon tudok segíteni” – mondta Orbán a Bloomberg által megtekintett, a telefonhívásról készült magyar kormányzati átirat szerint. „Bármiben, amiben segíthetek, állok szolgálatukra.”

A lényeg aláhúzásaként Orbán felidézett egy gyermekmesét, amely szerinte népszerű volt Magyarországon. A mese szerint egy egér kiszabadít egy csapdába esett oroszlánt, aki ezután már nagyon barátságosan viselkedik vele. A megjegyzés nevetést váltott ki Putyinból, derül ki az átiratból.

Ezt követően Orbán sajnálatát fejezte ki, hogy nem tudnak úgy találkozni, mint a Covid előtt, amikor ez évente megtörtént. A beszélgetés jelentősebb részében egyébként a két vezető Trumpot és tehetségét méltatta.

„Minél több barátságot kötünk, annál több lehetőségünk van ellenállni az ellenségeinknek” – mondta Putyin a jegyzőkönyv szerint. Ezután az orosz elnök lelkesen nyilatkozott Magyarország „független és rugalmas” álláspontjáról az Ukrajna elleni háborújával kapcsolatban. „Érthetetlen számunkra, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott, középutat képviselő álláspont csak ellenérveket generál”.

A végén egy rövid, kedélyes csevegés is belefért. Putyin akkoriban „nagyon jól” érezte magát, sportolt, síelt, válaszolta Orbán kérdésére, aki az orosz elnök hogyléte felől érdeklődött. Putyin ugyan nem kérdezett vissza, de megjegyezte, hogy Orbán focizni szokott, ha már sportról van szó. A magyar kormányfő derültséget kiváltó választ adott: „Próbálkozom”.