Nem, nem szabadna úgy látnunk Magyarország miniszterelnökét, hogy mulatósra kalimpál

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Nem akarnék semmit mondani arra a mulatós technóra, amelyet most már a Fidesz nem hivatalos kampánydalaként emlegetnek. Az a szövege, hogy

Kizöldült a magyar vidék, tavasz van,

nem bízunk mi a külföldi szavakban,

behúzzuk a Fideszre, ez nem vitás,

csak a Fidesz a biztos választás.

Volt már ennél rosszabb, és logikus, hogy ez megjelenik Orbán Viktor egyik videójában. De miért nem lehetett ez csak aláfestő zene? Miért kellett magának a miniszterelnöknek beülnie egy kocsiba, és színészkednie?

És ha már leforgatták a videót, miért nem szólt neki senki, hogy ezt most inkább ne? Nem látta senki, mennyire görcsös ez az erőlködés, a lazának lenni akarás?

Ott ül ez a 62 éves férfi, nagypapa és közjogi méltóság, és kalimpál a kocsiban, tök fölöslegesen.

Miközben mindenki tudja, hogy szinte soha nem maga vezeti az autóját, és ez nem valami spontán pillanat, hanem a mellette ülő videóssal, a kampánystáb által összerakott jelenet. Érzi a zavart a néző: Viktor, a legnagyobb aktor próbál valami keresetlen, felszabadult gesztust tenni, de csak az lesz belőle, hogy lehúzza kicsit az ablakot, kidugja a pracliját, aztán behúzza.

A szintén kampányidőszakban táncoló Gyurcsány miniszterelnök juthat csak eszünkbe. Akkor persze a Fidesz nem győzött köpködni, és még sok évvel később is kéjesen gúnyolódott, hogy ilyen mélyre miniszterelnök hogy süllyedhet. Oké, de ott azért nem az volt a videó vége, hogy egy tömeg skandálja, hogy FERI, FERI!